Britiske stjerner skilt efter syv år

De mødte som så mange andre hinanden på jobbet.

Men alt godt har som bekendt en ende.

Også for de britiske skuespillere 39-årige Helen George og 36-årige Jack Ashton, der begge spiller med i 'Jordemoderen', som kan ses på TV 2 Play.

Parret kan nemlig meddele, at de er blevet skilt efter syv år ægteskab, hvor de også nåede at få to døtre sammen. Først Wren, der nu er seks år, og senere Lark, der i dag er to år.

'Vi blev separeret for nogle måneder siden. Vores to smukke døtre forbliver vores fokus, og jeg beder om respekt for privatlivet i det nye kapitel,' udtaler Helen George i en erkæring. Det skriver The Mirror.

Helen George er bedst kendt for sin rolle som den glamourøse sygeplejerske Trixie Franklin i 'Jordemoderen'. Hun har spillet rollen, siden serien begyndte i 2012.

Jack Ashton blev en del af serien to år senere, da han indtog rollen som præsten Tom Hereward.

I serien, der stadig kører, ender Jack Ashtons rolle med at fri til Helen Georges rolle, hvorefter hun afslutter deres forhold, og nu er virkeligheden altså endt som fiktionen.