Britney: 'Bortført' til udlandet

Britney Spears har oplevet megen ulykke de seneste år, men er der en, som sørger for, at stjernen har det godt for tiden, er det hendes loyale forlovede, Sam Asghari.

Det fik hun for alvor at mærke netop i dag, hvor 'Toxic'-sangerinden blev 'bortført' af kæresten på sin 40 års fødselsdag.

På både Sam Asgharis og Britney Spears' Instagram-profiler kan man således se parret stå i indgangen til et privatfly, som fra en lufthavn i Los Angeles førte turtelduerne mod sydligere himmelstrøg.

'Jeg kalder dig 'løvinde', fordi jeg beundrer din ubarmhjertige styrke. Jeg er inspireret af dit smukke hjerte, jeg fejrer dit smil, der lyser min verden op. Hver dag er din fødselsdag, min dronning. Glædelig første fødselsdag til min kone', skriver Asghari til billedet på sin profil.

'Glædelig første fødselsdag'

Det hele var ifølge TMZ.com arrangeret af Sam Asghari som en fødselsdags-surprise til Britney Spears. Hans ord skal dog tages med et gran salt. Således kalder han jævnligt Britney for 'sin kone', selv om de endnu ikke er gift, men kun forlovet.

Derudover bider man mærke i hans udtryk 'glædelig første fødselsdag', som formentlig henviser til, at dette er år 0 efter det mangeårige strenge værgemål, Britney har lidt under, men netop er sluppet fri af.

Med andre ord: Dette er en ny start i livet.

Falske toner

Destinationen for parret er pt. ukendt. Hvad der dog er mere kendt, er Asgharis forkælelse af sin muse.

I en story - ligeledes på hans Instagram - kan man således se, hvordan Sam Asghari synger 'Happy Birthday', imens han sætter en kæmpe rose-kage foran Britney.

Se videoen ved at trykke nogle gange på Sam Ashgharis story herunder. Artiklen fortsætter under opslaget ...

'Hold jer for ørerne', lyder det fra Sam Asghari, som ikke synger helt rent, da han når den høje tone i fødselsdagssangen, mens Britney fniser i baggrunden og overdænger ham med ros, et 'oh, my god' og et 'it's hot'.

Kyssevideo ved flyet

Også Britney Spears har lagt billeder og video op på sin Instagram, og som det kan ses i videoen herunder, der ligger på Britneys Instagram, er parret meget forelskede.

'Åh, min værdsatte glæde i dag! Min forlovede og jeg er begge så spændte på at tage afsted - og som I kan se, er jeg ikke den 363 kilo tunge kvinde, som paparazzierne fremstiller mig som på billeder. Jeg har trænet og det er ægte - whatever. Tak, Gud, for at vi har mulighed for at rejse ud af landet. Jeg føler mig velsignet', skriver Britney.