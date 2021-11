Britney: Får kærlighedserklæring fra uventet kant

Frie Spears modtager hilsner fra hele verden, efter at hun ikke længere er underlagt et værgemål, og nu har hun tilmed fået en kæmpe hyldest fra en muligvis endnu større stjerne end sig selv

Efter 13 år er Britney Spears endelig stort set fri, efter at en domstol i Los Angeles fredag afgjorde, at hun ikke længere ved tvang skal være underlagt et strengt værgemål.

Britney Spears har især omkring økonomien været pålagt at følge sin fars beslutninger siden 2008, hvor han blev indsat som værge for hende, og i august besluttede en domstol så, at han skulle afsættes.

Hendes økonomi skal dog fortsat varetages af en revisor, John Zabel, inden domstolen inden for en måneds tid finder ud af, hvad næste skridt skal være.

Selvom Britney altså fortsat på i hvert fald den korte bane vil få hjælp til at administrere sin enorme formue, er hun efter sin fars 'regime' dog i modsætning til tidligere atter fri til at gøre næsten hvad hun vil.

Det har fået superstjernen Lady Gaga til tasterne.

Stor respekt

Selv om man skulle mene, at de to stjerner rent sangteknisk måske ikke er i helt samme liga, så har de trods alt det tilfælles, at de har fået skabt et popstjerne-brand omkring sig selv. De er begge ikoner - og har været det i mange år.

Den slags skaber respekt på tværs af musikbranchen.

Lagy Gaga fortæller således sine 50 millioner følgere på Instagram, at hun altid har set op til Britney Spears i en i øvrigt gigantisk hyldest til sin nu frie musiker-kollega.

'Jeg har elsket Britney Spears hele hendes karriere. Jeg så op til hende, jeg beundrede hende - hun har givet styrke til så mange mennesker og gør det fortsat. Jeg kunne ikke være mere glad på dine vegne i dag. Du fortjente ikke det, der skete. Tak, Gud for i dag. Du er en superstjerne og et kanon menneske. Jeg elsker dig', skriver Lady Gaga således direkte henvendt til Britney Spears.

Efter bare 30 minutter var opslaget da også blevet liket en halv million gange - blandt andet af de mange støtter i den såkaldte 'Free Britney'-bevægelse, der i mange år har kæmpet for at få 'Baby, One More Time'-sangerinden frigjort fra sin fars jerngreb.

En udklædt Lady Gaga uddeler en pris til Britney Spears i forbindelse med MTV Video Music Awards i 2011. Foto: Ritzau Scanpix

Skrev hit til Britney

Lady Gaga har tidligere fortalt mediet thenews.com, at hun mener, Britney Spears har haft en stor indflydelse på hende. Det har da også tidligere været fremme, at Gaga skrev sit verdenshit 'Telephone' specielt målrettet Britney.

Gaga endte dog med at udgive det i eget navn sammen med Beyonce.

