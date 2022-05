Britney mister mirakel-baby

Det er kun to måneder siden, at verdensstjernen Britney Spears glædeligt kunne afsløre, at hun ventede sit tredje barn med sin forlovede, Sam Asghari.

Men glæden var kort. I et opslag på Instagram fortæller popstjernen, at hun har mistet sit ufødte barn.

'Det er i dybe sorg, at vi kan fortælle, at vi har mistet vores mirakel-baby tidligt i graviditeten. Dette er en hjerteskærende tid for enhver forældre', skriver parret i opslaget på Britney Spears profil.

I opslaget skriver hun, at parret muligvis skulle havde ventet med at annoncere deres graviditet til, at hun var længere henne i graviditeten.

'Vores kærlighed til hinanden er vores styrke', skriver hun videre i opslaget.

Britney Spears og hendes kæreste beder om fred og ro til at bearbejde den hårde tid. Sam Asghari og Britney Spears fandt sammen i 2016, og blev forlovet sidste efterår.

Popsangeren er i forvejen mor til sønnerne Sean på 16 år og Jayden på 15 år, som hun har med eksmanden Kevin Federline.

