Britney: Rasende på Christina Aguilera

De to popprinsesser er lige nu ikke just på julekort sammen, efter at 'veninden' på den røde løber nægtede at tale om Britney Spears og hendes nuvundne frihed

Britney Spears er endelig fri efter 13 års 'fangenskab', og efter lang tids - formentlig tvungen - tavshed under sin fars strenge værgemål holder hun sig ikke længere tilbage på de sociale medier.

Det foregår oftest i hendes Instagram-stories, hvor Britney poster mere eller mindre bizarre ting.

Men ikke nok med det. Hun har med den altid støttende 'Free Britney'-bevægelse i ryggen tydeligvis fået lidt fine fornemmelser og er ikke sen til at kritisere folk, der ikke udadtil bakker hende op eller tør udtale sig om hende generelt.

Raser i story

Det står klart, efter at Britney Spears fredag i en story gik ud og rasede mod sin store rival i kampen om popdronning-tronen i slut-90'erne og start 00'erne, men en slags on/off-veninde i nyere tid, Christina Aguilera.

Det var til Latin Grammy Awards 18. november, at Christina Aguilera her nægtede at tale om Britney Spears. Foto: Ritzau Scanpix

Det gjorde hun, fordi Christina Aguilera på den røde løber i forbindelse med Latin Grammy Awards forleden blev spurgt, om hun havde været i kontakt med Britney for nylig, men ikke rigtig ville svare.

- Det her udtaler vi os ikke om i dag, lød det fra Aguileras ordknappe talsmand og publicist, som altså ikke var interesseret i, at hans klient offentligt gik ud og støttede Britney.

- Men jeg er glad på hendes vegne, kommenterede Christina Aguilera hurtigt, imens den meget insisterende herre gelejdede hende væk fra de nysgerrige journalister.

Britney er ikke sur. Britney er skuffet.

Kender sandheden

At hendes kollega og tidligere rival ikke gik ud med en mere tydelig støtteerklæring, skuffer tydeligvis Britney Spears.

'Jeg elsker og beundrer alle, der har støttet mig. Men at nægte at tale, når man kender sandheden - det er lig med at lyve!!!!', skriver Britney - formentlig med henvisning til at Aguilera som hendes ven er helt inde i, hvad Spears har været udsat for gennem mange år.

'Jeg har været 13 år i et korrupt, groft system, og alligevel er det SÅ slemt et emne for folk at tale om???? Jeg er den, der har været udsat for det hele!!!! Alle dem, der har råbt højt og støttet mig - tak. Ja, det betyder noget for mig!!!!,', skriver en tydeligvis aggressiv og skuffet Britney, der gennem årene har kæmpet mange hitlistekampe med Aguilera.

De kom frem stort set samtidig i 1998 og var begge unge, idoliserede popstjerner med blond hår og en trimmet krop, men med årene lagde de den interne kamp på hylden og blev mere tætte.

Det mærker Britney altså tydeligvis ikke meget til nu, selv om Aguilera faktisk tilbage i juni, da Britney fortsat var under sin fars værgemål, gik ud med en række støtteerklæringer til hende på Twitter.

I dén utaknemmelige, glamourøse verden glemmer man tilsyneladende hurtigt.