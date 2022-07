Britney raser mod sin mor: 'Du misbrugte mig'

Selvom popstjernen Britney Spears i efteråret blev endegyldigt fri af det umyndiggørende værgemål, hun var underlagt af sin far i 13 år, så tegner efterspillet til at blive grimt.

For sangerinden er ikke bange for at ty til sine sociale medier for at råbe op om den uretfærdighed, hun mener, hendes familie udsatte hende for.

I et slettet Instagram-opslag delte hun forleden en række ængstelige sms'er, hun skulle have sendt til sin mor, Lynne Spears, da hun blev indlagt på en psykiatrisk afdeling mod sin vilje i 2019. Beskeder som hendes mor aldrig svarede på, skrev Britney i sit opslag.

Det fik Lynne til at gå til modangreb og på sin Instagram-profil hævde, at hun havde 'hele beskedudvekslingen', som hun altså mente, hun havde svaret sin datter i.

'En joke'

Det har nu fået Britney Spears til at dele et nyt rasende opslag, hvor hun revser sin mor.

'Har du husket at fortælle, hvordan du hang ud i mit sommerhus, mens jeg ikke måtte få nøglerne til min egen bil?'

'Har du fortalt, hvordan jeg gik til tre AA-møder om ugen, selvom jeg hader alkohol?'

'Spil du bare den perfekte forælder og gå i kirke i Louisiana ... Det er en joke!'

Sangerinden skriver i sit opslag også, at hendes mor var en del af eksekveringen af værgemålet og lod som om, hun ikke vidste noget om det.

'Det hele var planlagt, og du lod som om, du ikke anede, hvad der foregik. Og to uger senere udgiver du en bog om, hvor ulykkelig jeg er, mens Kevin (Britneys eksmand, red.) tog mine børn ... Du misbrugte mig'.

Slæber far i retten

Det er dog ikke kun Britneys mor Lynne, der får en bredside fra sin datter.

Britneys far er nemlig for nyligt blevet stævnet af Britney, der beskylder ham for at have overvåget hendes telefon og aflyttet hendes soveværelse, mens hun var underlagt værgemålet.

Derfor skal Jamie Spears nu møde i retten i Los Angeles, hvor han skal medbringe alle dokumenter, som Britneys advokater har påkrævet. Det skrev Variety forleden.

Jamie Spears' advokat, Alex Weingarten, bad i den forbindelse dommeren om at få adgang til dokumenter fra sangerens juridiske hold, så han kunne forberede Jamie Spears.

Men det fik Weingarten ikke lov til.

