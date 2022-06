Britney raser over bror: 'Du var aldrig inviteret'

I sidste uge blev popstjernen Britney Spears gift. Og det foregik uden den familie, som Spears ikke lægger skjul på, at hun ikke har meget til overs for.

Det forlød dog, at storebror Bryan Spears skulle stå på gæstelisten, men da brylluppet var ovre, havde der ikke været skyggen af brormand, og medier begyndte hurtigt at spekulere i, hvad der lå til grund for at blive væk.

Han og konen, Amber, gik dog hurtigt ud på Instagram med en (nu slettet) fælles besked, hvor de forklarede, at datteren Lexie færdiggjorde femte klasse samme dag, og at de prioriterede dét over brylluppet.

'Vi er så kede af at misse sådan et vigtigt øjeblik, men vi er så glade for Britneys og Sams ægteskab,' skrev de.

Nu tager den 40-årige brud dog selv bladet fra munden og fastslår, at det slet ikke var meningen, at Bryan Spears skulle med til brylluppet.

'Du var aldrig inviteret til mit bryllup, så hvorfor overhovedet svare??? Tror du helt ærligt, at jeg vil have min bror med, der i fire år nægtede mig rom og cola', lød det i et nu slettet opslag på Instagram.

'Hvis vi skulle tage en drink sammen til brylluppet og spille de klassiske roller for børnenes skyld, som du og vores mor gør. Du sårede mig, og du ved det!!!', fortsatte Britney Spears sit opslag.

Britney Spears med sine to sønner samt Bryan Spears og hans datter med kælenavnet Lexie. Billedet er fra 2015. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Sangerinden var i 13 år underlagt et umyndiggørende værgemål, som blev styret af hendes far, der kontrollerede alle financielle såvel som private forhold. Spears har heller ikke lagt skjul på, at hun ikke vil have noget med resten af familien at gøre, da de i hendes optik ikke gjorde noget for at hjælpe hende i løbet af årene.

I november 2021 blev hun så sat fri af retten i Los Angeles, og i sidste uge kunne hun således gifte sig med sin kæreste gennem seks år, Sam Asghari.

Med til brylluppet var prominente gæster som Madonna, Donatella Versace samt Selena Gomez.

Brylluppet endte dog med at blive en dramatisk affære, da Britney Spears' eksmand brød ind få timer før ceremonien og måtte stoppes af vagterne.