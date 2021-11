Britney Spears chokerer igen

Britney Spears er tidligere kommet i vælten ad flere omgange, efter hun har delt billeder af sig selv i ganske få klæder.

Nu har den 39-årige popstjerne igen forarget sine følgere på de sociale medier, fordi hun denne gang har delt en række blodige billeder af sig selv.

Det skriver blandt andre Fox News.

Episoden udspillede sig mandag på stjernens Instagram-profil, hvor Britney Spears delte et mordmysterie med sig selv som offer. På billederne kan man se hende ligge på gulvet med 'blod' i ansigtet og hænderne i håndjern.

Der følger endda også en uhyggelig historie med billederne, der omhandler en kvinde, som bliver fundet død på gulvet af sin nabo.

Selvom det uhyggelige scenarie skal ses i lyset af Halloween, er det ikke alle, der har samme opfattelse af situationen som sangerinden.

Billederne falder i hvert fald ikke i god jord hos nogle af hendes 35,7 millioner følgere på Instagram.

'Dette er foruroligende, også selvom det er et halloween-opslag,' skriver en person i kommentarsporet, mens en anden udtrykker sin utilfredshed med opslaget:

'Tag det ned igen, det her er for meget!'

Kampen for frihed

Britney Spears kom i den grad i mediernes søgelys, da hun for første gang gav sit vidnesbyrd om værgemålet, der betød, at Jamie Spears i årene 2008-2019 havde fuld kontrol over det meste af popstjernens liv.

Efter en længere fejde mellem far og datter ønskede Jamie Spears selv at afslutte værgemålet.

Men det er ikke helt slut endnu. 12. november skal en dommer beslutte, om det heftigt omdiskuterede værgemål skal afsluttes helt. Indtil da er det revisoren John Sabel, som har den formelle rolle.

Ekstra Bladet har skrevet om Britney Spears' forvandling fra popprinsesse til umyndiggørelse, som du kan læse her.