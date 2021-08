Britney Spears: Derfor smider jeg tøjet igen

Britney Spears har igen vakt opsigt, da hun har delt billeder af sig selv i ganske få klæder.

Det har fået en masse brugere til tasterne, der kritiserer den 39-årige sangerinde for at smide tøjet.

Men der er en dybere mening med det, fortæller den verdensberømte popstjerne i et længere opslag på Instagram.

'Nej, jeg har ikke fået lavet bryster, og jeg er heller ikke gravid. Jeg har bryster, fordi jeg har indtaget mad. Fordi jeg deler de her billeder af min krop, vil jeg gerne have jer til at forstå mine tanker om at vise min hud,' skriver Britney Spears.

'Jeg har optrådt til en milliard shows, hvor jeg til min forfærdelse ikke altid har set godt ud. Det har gjort mig meget skamfuld i forhold min krop, og det er ikke særlig attraktivt.'

Sangerinden forklarer i opslaget, at hun har det bedre nøgen, efter hun i mange år har følt sig usikker omkring sin krop.

'Jeg ville gerne se mig selv på en lettere måde, nøgen, som den dag jeg blev født,' skriver hun.

Frihedskamp

Britnet Spears slutter opslaget af med at takke sine fans, som de seneste år har kæmpet for sangerindens frihed. Flere fans har kædet de topløse billeder sammen med bevægelsen #FreeBritney.

'Jeg må indrømmme, at kommentarerne med #FreeBritney er fucking sjove, men der er en dybere mening med bevægelsen, end du nogensinde vil kunne tro,' skriver Spears.

Far trækker sig

Britney Spears har i lang tid været i konflikt med sin far, Jamie Spears, som i 13 år har ageret værge for sin datter.

Hun har i mange år kæmpet for at få sin far ud af den rolle, og nu har han valgt at trække sig.