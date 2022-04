Britney Spears er gravid

Britney Spears, 40, skal have et barn sammen med sin forlovede, Sam Asghari, 28.

Det afslører sangerinden i et Instagram-opslag, som hun har delt med sine 40,3 millioner følgere mandag eftermiddag, hvor hun sætter ord på sin store glæde - og forvirring.

'Jeg tabte mig så meget for at tage på ferie på Maui, men kun for at tage det hele på igen, Jeg tænkte: Hvad sker der med min mave? Min mand sagde: Du er madgravid, dit fjollehoved! Så tog jeg en graviditetstest... og øhhhh altså... jeg skal have en baby,' skriver stjernen blandt andet.

Selvom Britney tydeligvis er glad for den kommende familieforøgelse, kan hun alligevel ikke lade være med at bekymre sig.

'(...) Det er svært, for da jeg engang var gravid, døjede jeg med depression.. Jeg må sige, det er helt forfærdeligt. Kvinder talte ikke om den slags dengang... nogle mennesker anså det som farligt, hvis en kvinde klagede sådan med en baby i maven... Men nu taler kvinder om det hver dag.. tak Jesus, vi behøver ikke at gemme på den smerte som en hemmelighed,' forsætter hun.

Men denne gang vil Britney forberede sig på ikke at havne i depressionens kløer igen ved at dyrke yoga hver dag, meddeler hun.

Popsangeren er i forvejen mor til sønnerne Sean på 16 år og Jayden på 15 år, som hun har med eksmanden Kevin Federline.