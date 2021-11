Britney Spears er officielt fri: Værgemål skal ophøre helt

Sangerinden Britney Spears' værgemål skal ophøre helt efter 13 år. Det har en domstol i Los Angeles afgjort fredag.

Den 39-årige popstjerne har været under værgemål siden 2008, hvor hun efter en række sammenbrud blev anset for ikke at kunne tage vare på sig selv.

I slutningen af september besluttede en domstol, at hendes far, Jamie Spears, skulle fjernes som værge, men selve værgemålet forblev gældende og blev overdraget til en revisor.

Med værgemålet varetog Jamie Spears sin datters formue på omkring 60 millioner dollar.

Fra 2008 til 2019 havde faren desuden fuld kontrol over det meste af Britney Spears' liv sammen med en advokat.

Tilbage i juni tog Britney Spears for første gang selv bladet fra munden, da hun offentligt vidnede i retten.

Her bad hun i en tale om at få afsluttet sine fars værgemål, så hun igen kunne bestemme over sit eget liv.

I august sagde Jamie Spears så gennem sin advokat, at han ville gå med til at trække sig fra værgemålet, da datterens liv havde ændret sig i en sådan grad, at der ikke længere var brug for det.

Hovedpersonen var ikke selv til stede høringen i Los Angeles fredag, da afgørelsen faldt. Men det var massevis af sangerindens fans.

En af de centrale spørgsmål, der skulle besvares under høringen, var, hvorvidt dommeren i sagen ville kræve, at Britney Spears skulle mentalundersøges. Men det er hun altså ikke blevet.

Beslutningen kommer med nogle betingelser. Det betyder, at revisor John Zabel stadig hjælper med at håndtere Spears' formue, der ifølge amerikanske medier har en værdi af 60 millioner dollar.

Sangerindens advokater undersøger også, om faren kan have begået noget kriminelt i sin tid som værge. Selv afviser Jamie Spears, at det skulle være tilfældet.

I december skal en række uafklarede finansielle spørgsmål desuden drøftes ved endnu en høring.