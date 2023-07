Britney Spears fortæller ALT

Britney Spears har annonceret datoen for udgivelsen af hendes nye bog, der lyder til at blive en meget ærlig en af slagsen

Britney Spears debuterer med sin nye bog 'The Woman In Me' den 24. oktober.

Det skriver CNN.

Ifølge mediet har bogens forlag, Gallery Books, skrevet i en pressemeddelelse, at bogen er 'en modig, forbløffende og bevægende historie om frihed, berømmelse, moderskab, overlevelse, tro og håb'.

Fortæller det hele

The Guardian beskriver bogen som en 'tell-all memoir', hvilket oversat betyder, at det vil blive en bog, der fortæller det hele.

Og med det hele, så er der masser at tage fat i.

Den verdenskendte 'Toxic'-sanger har nemlig haft et usædvanligt turbulent liv, hvor hun i løbet af kort tid gik fra popprinsesse til skandaledronning.

'BRITNEY GÅR AMOK' - sådan lød Ekstra Bladets forside tilbage i februar 2007. Året efter blev hendes far indsat som hendes værge. Foto: Ekstra Bladet

- Jeg vil bare have mit liv tilbage

I 2008 blev Britneys far James Spears indsat som hendes værge, efter at hun var blevet tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital i kølvandet på et sammenbrud.

I 2021 fortalte Britneys Spears i retten, at hun følte, at hendes værgemål var 'misbrug' og bønfaldt om, at det skulle slutte.

'Jeg vil bare have mit liv tilbage. Det er 13 år siden, og det er nok,' havde hun udtalt i retten.

Værgemålet blev opsagt nogle måneder senere.

Med henvisning til det skelsættende retsmøde i 2021, hvor Britney Spears bad en overretsdommer i Los Angeles om at afslutte sit 13-årige værgemål, udtalte bogforlagets underdirektør Jennifer Bergstrøm sig i kølvandet på boglanceringen.

'Britneys overbevisende vidneudsagn i en åben domstol rystede verden, ændrede love og viste hendes inspirerende styrke og tapperhed,' og tilføjede:

'Vi kunne ikke være mere stolte af at hjælpe hende med at dele sin historie'.

Tirsdag delte Britney Spears en video på sin Instagram-profil, hvor hun annoncerede udgivelsen af sin nye bog med teksten: 'Den kommer, min historie, på mine betingelser, endelig, er du klar?'