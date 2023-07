Britney Spears melder sikkerhedsvagt for vold

I forsøget på at få taget et billede med NBA-stjernen Victor Wenbanyama blev Britney Spears angiveligt slået omkuld af tometermandens sikkerhedsvagt, der nu er meldt til politiet

Der var engang, hvor Britney Spears var verdens største popstjerne.

Verden over har væggene på teenagepige- og drengeværelserne været tilklistret med plakater af den blonde popprinsesse.

Men siden 'Toxic' og 'Womanizer'-dagene er det gået støt ned ad bakke for Spears. Og nu kan hun ikke få så meget som et billede med en anden kendis.

For ifølge Rolling Stone, er der blevet skrevet en politirapport ovenpå en hændelse, hvor Britney Spears blev mødt med en kindhest fra NBA-stjernen Victor Wenbanyamas sikkerhedsvagt, da hun ville have et billede med basketstjernen på Aria-hotellet i Las Vegas.

Tilbage i 2018 gav Britney Spears koncert på Smukfest, her var Ekstra Bladets musikanmelder ikke synderligt begejstret over sangerindens kunnen. Foto: Per Lange

Angiveligt så Damian Smith, sikkerhedsvagten, rødt, da Spears prikkede Wenbanyama på skulderen. Her reagerede Smith prompte med at ramme Spears med et baghåndsslag, der væltede hende omkuld.

Ifølge et andet medie, TMZ, var Britney ude og spise med sin mand, Sam Asghari, og to venner på Aria-hotellets restaurant, da hun spottede NBA-stjernen.

Det er ikke lykkes hverken Rolling Stone eller TMZ at få en kommentar fra nogen af de involverede parter.

Drama-queen

Britney Spears har om nogen taget sin tørn i Hollywood cirkuskarrusel. Og siden hun kom ud med hitsene 'Baby One More Time' og 'Oops! I Did It Again' været på alles læber.

Britney Spears og manden, Sam Asghari, var angiveligt ude og spise, da hun pludselig ville have et billede med basketstjernefrøet Victor Wenbanyama. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Men nu går snakken mere på hendes velbefindende end hendes musik.

Af nyere sager har der været hele 'Free-Britney'-affæren og hendes anstrenge forhold til sin egen familie.

Familiekontroversen kulminerede i 2021. Her blev sangerindens fri fra faren Jamie Spears, der i rollen som værge havde ansvaret for Britney - på det personlige og økonomiske plan.

Sidste år røg hun i offentlig ordklammeri med sin søster Jamie Lynn, men i det mindste har hun nu et bedre forhold til sin mor.