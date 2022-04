Britney Spears melder ud: Trækker stikket

I søndags annoncerede den 40-årige popstjerne og kommende mor Britney Spears, at hun nu trækker sig fra de sociale medier for en tid

'Oops!... I Did It Again'-stjernen kommer nok aldrig helt til at løbe fra offentlighedens interesse i hendes liv og hverdag.

Men den næste stykke tid må hendes knap 50 millioner følgere på Instagram alligevel finde sig i tavshed fra Britney Spears' offentlige profil, da hun har valgt at holde en pause fra de sociale medier.

Det annoncerede hun i søndags i et opslag på Instagram, hvor hun kortfattet skrev:

'Jeg holder en pause fra sociale medier for en tid. Jeg sender min kærlighed, og gud velsigne jer alle!!!'

Følgere bifalder: 'Nyd graviditeten'

Stjernen har de seneste år brugt sin Instagram-profil til at kommunikere til sine fans og følgere om sit personlige liv, blandt andet hendes kompromitterede forhold til sin familie og under den velkendte retssag om det 13 år lange værgemål, som hendes far har haft over hende frem til november sidste år, hvor hun blev erklæret fri.

Det er heller ikke mere end et par uger siden, at det 40-årige popidol annoncerede, at hun nu venter sit tredje barn sammen med sin forlovede, Sam Asghari, på 28.

I lyset af de seneste begivenheder i stjernens liv udløser hendes beslutning om at holde en pause kun respekt og glæde på hendes vejne.

'Vi kommer til at savne dig. Nyd din graviditet!!,' skriver en følger, mens en anden skriver:

'Tag noget tid for dig selv!! Jeg kommer til at savne dine posts.. Men jeg er glad for, at du lever dit bedste liv.'

Britney skriver ikke noget om, hvor længe hun forventer, pausen kommer til at vare.

Det må tiden vise.