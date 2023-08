Britney Spears skal skilles

14 måneders ægteskab blev det til for 41-årige Britney Spears og 29-årige Sam Asghari.

Parret blev gift, kort tid efter at Britney Spears havde vundet sin frihed fra det værgemål, hun var underlagt i årevis, men nu har Sam Asghari ansøgt om skilsmisse.

Det skriver TMZ, der har fået fået indsigt i dokumenter i sagen.

Her fremgår det ifølge mediet, at Sam Asghari har tænkt sig at modsætte sig den ægtepagt, der blev indgået i forbindelse med brylluppet, som betød, at Britney Spears skulle beholde særejet over sine midler og ejendom.

'(Sam Asghari, red.) har endnu ikke overblikket over omfanget af parternes særejeaktiver og forpligtelser. Der er flere ting, parret ejer i fællesskab, ligesom der er fælles gæld, og omfanget er på nuværende tidspunkt ukendt,' står der ifølge TMZ i dokumenterne.

Hverken Britney Spears eller Sam Asghari har kommenteret den forestående skilsmisse.

Eksmand brød ind

Sam Asghari og Britney Spears blev gift i juni 2022 ved et storstilet bryllup med adskillige kendisser på gæstelisten.

En ubuden gæst i form af Spears' eksmand Jason Alexander stjal dog en stor del af opmærksomheden, da han brød ind på stjernens ejendom i Los Angeles og efter håndgemæng med et par vagter blev anholdt for ulovlig indtrængen.

Britney Spears var gift med Jason Alexander ganske kortvarigt - mere præcis 55 timer i 2004 under en våd tur til Las Vegas - inden hendes hold af jurister hurtigt fik annulleret ægteskabet.

Fra 2004 til 2007 var hun gift med Kevin Federline, som hun har sønnerne Jayden og Preston med.