Britney vil være fri for sin far

Nye retsdokumenter viser, at Britney Spears ikke længere ønsker sin far, Jamie Spears, som værge

Fans verden over har længe kæmpet for at befri superstjernen Britney Spears fra sin far, Jamie Spears, som fungerer som hendes midlertidige værge, og nu ser det ud til, at Britney selv deler ønsket.

Nye retsdokumenter viser ifølge amerikanske medier som Variety og TMZ, at Britney Spears' advokat, Samuel Ingham, på hendes vegne har ansøgt om Jamie Spears' fratrædelse fra rollen.

'Ansøger anmoder om, at hendes nuværende personlige værge, James P. Spears, som midlertidigt opgav sine beføjelser med virkning fra 9. september 2019, fratræder rollen'.

Hjælp på vej til Britney

'Samme ansøger anmoder om, at Jodi Pais Montgomery, som har fungeret som midlertidig værge siden den dato, erstatter ham', står der i retsdokumentet.

I september 2019 valgte Britney Spears' far på grund af helbredsproblemer at overlade den praktiske del af jobbet som værge for sin datter til den professionelle værge Jodi Montgomery.

Kommer Britney til undsætning

Nu ønsker Britney Spears således, at Jodi Montgomery også overtager rollen formelt.

Siden dokumentaren 'Framing Britney Spears' fik premiere tidligere på året, er bevægelsen 'Free Britney' blusset op med demonstrationer. Foto: Mario Anzuoni / Ritzau Scanpix

I retsdokumentet fremgår det desuden, at Britney Spears anmoder om retten til at kunne gøre en ende på værgeskabet.

Hvis retten imødekommer ansøgningen, får Jodi Montgomery den fulde myndighed over Britney Spears' medicinske behandling. Hun får desuden retten til at begrænse besøgendes adgang til sangeren.

Ifølge Variety vil det næste retsmøde i sagen finde sted 27. april.

