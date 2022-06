Britneys eks eftersøgt for tyveri

Foruden at bryde ind til sin eks Britney Spears bryllup, har eksen Jason Alexander også en eftersøgning for tyveri hængende over hovedet

Angiveligt skulle Britney Spears første mand have stjålet et armbånd til en værdi af 14.000 kroner.

Det er kommet frem efter, Alexander brød ind til Britney Spears bryllup fredag 10. juni.

I følge TMZ har sheriffen for Napa County i Californien fortalt, at Alexander stjal et armbånd fra sin udlejer.

Episoden fandt sted i 2015.

Britney Spears og sin nye mand Sam Asghari som blev gift fredag 11. juni. Foto: Ritzau Scanpix

Solgt det videre

Ifølge politiet har udlejeren fortalt, at Alexander kun havde boet med hende i en kort periode, da hun lagde mærke til, at der begyndte at mangle smykker i hendes værelse.

I første omgang benægtede han at have stjålet noget som helst. Men kvinden har fortalt politiet, at han senere indrømmede over for hende, at han havde stjålet armbåndet og solgt det til en pantelånerbutik.

Udlejeren kontaktede politiet angående sagen i februar 2016. De efterforskede sagen og fandt, at Alexander havde solgt armbåndet til en værdi af bare 1200 kroner.

Betjentene fik armbåndet tilbage og kunne give det tilbage til kvinden. Herefter blev Alexander eftersøgt for tyveri.

Britneys bryllup

Natten til fredag blev Britney Spears gift med sin forlovede, skuespilleren Sam Asghari.

Eksmanden må hverken nærmere sig Britney Spears eller hendes nye ægtefælle, Sam Asghari. Foto: Ritzau Scanpix

Men alt gik ikke, som den verdenskendte sangerinde ellers havde håbet på.

For få timer inden bryllupsceremonien brød Britney Spears eksmand, Jason Alexander nemlig ind på popstjernes private ejendom i Los Angeles.

Nu er Jason Alexander sigtet for overfald.

Ikke nok med sigtelsen har eksmanden nu også fået polititilhold, så han må ikke længere nærme sig hverken Britney Spears eller hendes nye ægtefælle.

Det skriver flere medier, heriblandt Page Six.

- Heldigvis er Alexander (Jason, red.) fængslet, lyder ordene fra Britney Spears advokat Matthew Rosengart til mediet.