Britneys eksmand provokerer

Bevægelsen FreeBritney gjorde alt for at befri hende for faderens værgemål, men eksmanden er på faderens side

Britney Spears er en fri kvinde igen med ret til at råde over eget liv, efter et 13 år langt værgemål er ophørt.

Værgemålet gav faderen, Jamie Spears, råderet over datterens liv, karriere og økonomi og bevægelsen FreeBritney (befri Britney, red.) opstod for at få det afsluttet alt imens, faderen blev udråbt til den store skurk.

Men spørger man Britney Spears' eksmand, Kevin Federline, var værgemålet nødvendigt. Det fortalte han søndag aften, lokal tid, i den australske udgave af '60 Minutes'.

- Jeg føler 100 procent, at han reddede hende dengang, fortæller Kevin Federline i programmet.

Her erkender han dog samtidig, at han ikke har været involveret i, hvordan værgemålet blev udformet.

- Jeg var ikke involveret i noget af det, så jeg ved ikke mere end andre. Men de var bekymrede for deres datter og prøvede at gøre alt, de kunne, for at hjælpe hende. Det er alt, jeg ved, siger han.

Kevin Federline og Britney Spears i 2004 - året hvor de blev gift. Foto: Ritzau Scanpix

Nærmeste familie

Kevin Federline og Britney Spears dannede par fra 2004 og frem til 2006. De har sammen to børn, Sean, 16, og Jayden, 15, som ifølge Federline ikke ser deres mor. Det har sønnen Jayden bekræftet, ligesom han har fortalt, at han tror, deres forhold nok skal blive fikset.

Britney Spears har siden værgemålets ophør, sidste år, mistet kontakten til sine forældre Jamie og Lynne Spears samt hendes søskende Jamie og Bryan. Men børnene ser stadig deres bedsteforældre, understreger Kevin Federline.

- Det er mine børns nærmeste familie. Det er deres bedstefar, bedstemor og onkel.

- Jeg føler, det er meget vigtigt, at de har et forhold til dem alle - uanset hvad der er sket, siger han i programmet.

