Britneys mor: Hun skal vælge sin egen advokat

Lynne Spears mener, at Britney Spears selv skal have mulighed for at vælge sin egen advokat i forsøget på at øge sandsynligheden for at afslutte værgemålet

Lynne Spears, der er mor til Britney Spears, mener, at hun skal have mulighed for at vælge sin egen advokat.

Det fremgår i et retsdokument, der via en advokat er afleveret til Los Angeles County Superior Court, der i øjeblikket behandler sagen, hvor Britney Spears kæmper for at få kontrol over sit eget liv.

Det skriver flere medier som PageSix og News sky.

Lynne Spears mener, at datteren har været i stand til at tage sine egne beslutninger i årevis, og at hendes situation i dag er anderledes end den var for 13 år siden.

- De seneste mange år har hun været i stand til at tage vare på sig selv, og hun har tjent hundrede millioner af dollars som en international stjerne, siger Lynne Spears.

Mere skade end gavn

Lynne Spears opfordring kommer kort tid efter, at Britneys mangeårige advokat, Samuel Ingham, har sagt op.

Britney Spears bad i slutningen af juni en dommer i Los Angeles om at gøre en ende på det værgemål, som har betydet, at store dele af Spears' liv og økonomi er ude af hendes egne hænder.

- Dette værgemål har gjort mere skade på mig, end det har gjort gavn, sagde Spears ifølge nyhedsbureauet AP på en videoforbindelse i en 20 minutter lang og følelsesladet udtalelse.

- Jeg fortjener at få et liv.

Høringen fortsætter

I 2008 blev sangerens far, Jamie Spears, udpeget som hendes værge, efter at Britney Spears var blevet tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital i kølvandet på et sammenbrud, der blev beskrevet i flere medier.

Dommer Brenda Penny har afvist en anmodning fra Britney Spears om at fjerne hendes far som værge for popstjernen.

Afgørelsen fra Brenda Penny står dog ikke umiddelbart i vejen for, at Britney Spears kan gøre et nyt forsøg på at få sin far fjernet som værge. Høringen fortsætter 14. juli, hvor Britney Spears har mulighed for at få kontrollen tilbage over sit eget liv.