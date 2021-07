Britneys mor taler ud: 'Der er meget smerte'

Britney Spears mor, Lynne Spears, taler nu ud efter datterens retssag og dramaet omkring værgemålet.

Det gør hun i en artikel hos The New Yorker.

Den 66-årige kvinde fortalte, at hun har bekymringer omkring datterens situation, hvor hun er underlagt et værgemål styret af Britneys far, Jamie og andre.

I artiklen står der, at Lynne hviskende fortalte reporterne, at hun ikke ville tale om specifikke detaljer i sagen.

Moderen og søsteren er blandt dem i Britneys inderkreds, der har talt ud. Foto: Getty Images

Moderen til tre undskyldte også i telefonen på forhånd, hvis hun lagde på. Ifølge mediet ville Lynne nemlig ikke tale med en journalist, hvis et andet familiemedlem kom ind.

- Jeg har forskellige følelser omkring det hele. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke. Der er meget smerte og bekymring. Jeg er god til at tale om noget andet, fortalte hun til journalisterne.

mens den 39-årige superstjerne Britney Spears kæmper for sin frihed for at ende sit værgemål, har moderen tænkt sig at være i datterens hjørne.

Lynne har ikke selv været en del af værgemålet.

Vil ud af værgemål

Britney talte i sidste ud om værgemålet og fortalte, hvor svært det havde været for hende.

Under retsmødet tryglede den 39-årige popstjerne om at få sit liv tilbage, efter hun siden 2008 har været underlagt et værgemål af sin far, James Spears.

- Dette værgemål har gjort mere skade på mig, end det har gavnet, sagde Spears på en videoforbindelse i en 20 minutter lang og følelsesladet udtalelse.

- Jeg fortjener at få et liv, sagde hun og fortalte videre, at værgemålet blandt andet har betydet, at hun har været tvunget til at tage medicin, ikke at gifte sig eller få flere børn, selvom hun inderligt ønsker det.

Vælter internettet