Britneys søster afslører intime detaljer

Britney Spears søster, Jamie Lynn Spears, udgiver en personlig biografi og udelader ingen detaljer om familien.

Det sker i kølvandet på Britneys dramatiske høring. Det skriver Page Six.

Bogen har titlen 'I Must Confess: Family, Fame and Figuring It Out', der er en åbenlys hentydning til Britneys debut single fra 1998 'Baby One More Time'.

Fans af Spears-familien kommer helt tæt på alle medlemmer i familien, når Jamie Lynn Spears kommer til at dele historier, der aldrig før er blevet hørt. Både sjove, inspirerende, kaotiske og ubehagelige historier bliver delt med offentligheden.

Man kommer også til at høre, hvordan det har været for Jamie Lynn Spears at vokse op i Britneys skygge, mens hun selv har forsøgt at skabe et navn i underholdningsbranchen.

Foto: Getty Images/Image Group LA

Kun Britneys søster

Selvom Jamie Lynn Spears vil fortælle om hele familien i bogen, har hun tidligere taget et valg om kun at være Britneys søster, og derfor har hun altid passet sin egen butik, fra hun var ni år gammel.

- Jeg skylder ikke offentligheden noget, fordi min søster ved, at jeg elsker og støtter hende. Jeg er ikke min familie. Jeg er min egen person, og jeg taler for mig selv, sagde Jamie Lynn Spears i forbindelse med Britneys høring.

- Måske har jeg ikke støttet hende på den måde, offentligheden ville have mig til, men jeg kan forsikre om, at jeg støtter hende, og det gjorde jeg før, der var et hashtag, og det gør jeg efterfølgende.

Britney Spears kæmper i øjeblikket for at komme ud af sit værgemål, som hun har været underlagt i 13 år. Dommer Brenda Penny har afvist en anmodning fra Britney Spears om at fjerne sin far som værge for popstjernen.

Afgørelsen fra Brenda Penny står dog ikke umiddelbart i vejen for, at Britney Spears kan gøre et nyt forsøg på at få sin far fjernet som værge. Høringen fortsætter 14. juli, hvor Britney Spears har mulighed for at få kontrollen tilbage over sit eget liv.

Bogen er sat til at udkomme 18. januar 2022.