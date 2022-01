Britneys søster i tårer: - Jeg elsker hende

Jamie Lynn Spears fortæller i et nyt interview, at hun gjorde alt, hvad hun kunne, for at hjælpe sin søster

I et nyt interview om sin kommende bog, 'Things I should Have Said', sætter Jamie Lynn Spears blandt andet ord på det efterhånden anstrengende forhold til sin storesøster, Britney Spears.

Det skriver Page Six.

Sidste år i november blev værgemålet, som kontrollerede Britneys liv i 13 år, endegyldigt ophævet. I den forbindelse har Britney Spears tidligere udtalt, at der ingen hjælp var at hente hos familien.

Men til ABC fortæller Jamie Lynn Spears, at hun gjorde alt for at hjælpe sin søster, mens hun var umyndiggjort.

- Jeg har altid været min søsters største supporter, så når hun havde brug for hjælp, så sørgede jeg for, at hun fik det. Jeg gjorde alt, der stod i min magt, for at sikre, hun havde de kontakter, hun skulle bruge.

Jamie Lynn Spears fortæller, at hun altid har set sin ti år ældre søster som en ekstra 'mor'. Foto: Fred Prouser/Ritzau Scanpix

Jeg elsker min søster

Jamie Lynn fortæller derudover, at hun i 2007, da værgemålet blev sat i værk, ventede sin datter, og at hun af den grund ikke forstod, hvad der foregik.

- Da værgemålet blev oprettet, var jeg 17 år gammel og skulle til at have et barn. Jeg forstod ikke, hvad der foregik, og jeg var heller ikke fokuseret på det. Jeg var fokuseret på, at jeg var en 17-årig, der skulle til at have et barn. Jeg forstod lige så lidt af det, som jeg gør nu.

- Jeg tog ikke del i værgemålet, fortæller hun.

Flere fans har spekuleret i søstrenes forhold, da Britney for nyligt valgte at 'unfollow' sin lillesøster på Instagram.

Men Jamie Lynn forsikrer, at hun elsker stadig sin søster.

- Kærligheden er der stadig. Jeg elsker min søster, og jeg har altid elsket og støttet hende, og det ved hun. Så jeg ved ikke, hvorfor vi er i den her situation lige nu.

I bogen, der udkommer 18. januar, fortæller hun, hvordan det var at vokse op som lillesøster til en af verdens største popstjerner.