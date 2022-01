Britneys søster om familiedrama: 'Det er pinligt'

Britney Spears lillesøster, Jamie Lynn, håber, at søstre-parret kan lægge deres stridigheder bag sig.

Inden længe udkommer Jamie Lynn Spears med en bog om sit liv, hvor hun blandt andet fortæller om forholdet til sin søster, hvilket har været omdrejningspunktet for konflikten mellem dem.

Britney Spears mener nemlig, at lillesøsteren blot forsøger at sælge bøger på hendes bekostning og påstår samtidig, at hendes familie aldrig har været der for hende.

Men I en Instagram-story rækker Jamie Lynn Spears nu ud til Britney i håbet om forsoning.

'Britney, ring til mig. Jeg har forsøgt at få fat i dig for at ordne det her privat, som søstre bør. Men du vælger stadig at gøre alt på en offentlig platform', skriver hun.

Stop dit narrativ

30-årige Jamie Lynn Spears fortalte i sidste uge i et interview, at hun altid har gjort, hvad hun kunne for at hjælpe sin 10 år ældre søster, der ellers påstår det modsatte.

Og det holder hun stadig fast i.

'I mellemtiden så vær sød at stoppe dit narrativ om, at jeg ikke har været der for dig. Jeg vil med glæde fortælle, hvor mange gange jeg har rakt ud til dig, støttet dig og forsøgt at hjælpe dig. Det er pinligt og må stoppe. Jeg elsker dig', skriver Jamie Lynn Spears endvidere i sin Instagram-story.

Ekstra Bladet har skrevet om Britney Spears' forvandling fra popprinsesse til umyndiggørelse, som du kan læse her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Efter 13 år er Britney Spears blevet fri af sit værgemål. Få hele historien her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør om influenceren Louise Madsens nabostrid med dokumentaristen Steffen Hou i denne uges udgave af Kvindetribunalet. Lyt med herunder eller i din foretrukne podcastapp