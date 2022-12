Brød forlovelsen: Nu skal han giftes

Meget tyder på, at den amerikanske skuespiller Chris Zylka har fundet kærligheden igen efter bruddet med realitystjernen Paris Hilton.

Flere medier, heriblandt Page Six, skriver nemlig, at Chris Zylka er blevet forlovet med skuespillerinden Hailee Lautenbach.

Page Six beretter, at den 37-årige skuespiller friede i sidste måned, og det blev altså et ja fra 28-årige Hailee Lautenbach.

Skuespillerindens manager fortæller til mediet, at Hailee Lautenbach har planer om at holde brylluppet på Hawaii. I skrivende stund vides det ikke, hvornår det kommende ægtepar holder den store dag.

Paris Hilton og Chris Zylka var forlovet tilbage i 2018. Arkivfoto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Paris Hilton

Chris Zylka har tidligere været forlovet med berømtheden Paris Hilton.

De blev forlovet tilbage i 2018, hvor Chris Zylka havde brugte 2 millioner dollars - svarende til 12 millioner kroner - på forlovelsesringen til Hilton.

Men samme år kom det frem, at forlovelsen var blevet brudt.

- Paris har brudt med Chris for et par uger siden. Deres forhold udviklede sig rigtig hurtigt, og hun indså, at han ikke var den rette til hende.

- Hun ønsker ham alt godt fremover og håber, at de kan forblive venner, sagde en kilde tæt på Paris Hilton på daværende tidspunkt.

Paris Hilton valgte at beholde den dyre forlovelsesring efter bruddet med Chris Zylka.

