Brød grædende sammen: - Han slår mig ihjel nu!

Amber Heard fortsætter med at sætte ord på det voldelige forhold med eksmanden Johnny Depp. Skuespillerinden husker tydeligt én episode, hvor hun frygtede for sit liv

Det er det rene mudderkast i den omtalte retssag mellem Johnny Depp og Amber Heard, hvor sidstnævnte virkelig kæmper med at holde tårerne tilbage.

I skrivende stund er det den 36-årige skuespillerindes tur til at sidde i vidnesskranken, og hun fortsætter med at berette om den voldelige fortid med sin eksmand.

Under torsdagens afhøring fortsatte Heard med at fortælle om de voldsomme udbrud, som Depp angiveligt fik, efter han tog stoffer.

Heard fortalte grædende, at 'Pirates of the Caribbean'-stjernen på et tidspunkt rev hendes natkjole af, tog hårdt fat i hendes bryster og sagde, at han hadede hende.

Det skriver Daily Mail.

Derudover fortalte den amerikanske skuespillerinde, at i dag 58-årige Depp tog hårdt fat om halsen på hende og skreg hende i hovedet:

- Jeg fucking hader dig, du har ødelagt mit fucking liv.

Amber Heard og Johnny Depp har begge sagsøgt hinanden. Nu kæmper de i retten. Foto: Jim Lo Scalzo/Ritzau Scanpix

- Han slår mig ihjel nu!

Det var specielt denne episode med eksmanden, som skuespillerinden fortsatte med at berette om.

- Han slog mig hårdt på bagsiden af hovedet med sin knytnæve, fortalte en grædende Heard i retten.

- Jeg kunne høre ham skrige, at han ville slå mig ihjel. Han lød som et dyr. Jeg ved ikke, hvor mange gange han slog mig om og om igen.

Og det fik Heard til at få tankerne på det værst tænkelige.

- Jeg tænkte, at det er sådan her, jeg dør. Han slår mig ihjel nu.

Johnny Depp og Amber Heard fandt sammen i 2011 og blev gift i 2015. Men ægteskabet sluttede altså blot året efter.

Efterfølgende har parterne beskyldt hinanden for vold, og derudover har kendisserne sagsøgt hinanden. Derfor kæmper de mod hinanden i retten, hvor det i skrivende stund er Heard-fløjen, som har taletid.

En klinisk psykolog har blandt andet vidnet, at Heard tabte 12 kilo på kort tid som følge af Depps psykiske vold og stofmisbrug.

Skuespillerinden har også anklaget sin eksmand for at give Depps teenagedatter stoffer. Anklagen kan ses i videoen nedenunder.