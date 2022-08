Brød ind, mens hun var på ferie

Det er muligvis enhver ferierendes værste mareridt.

At der er indbrud i ens hjem, mens man er taget ud for at opleve verden.

Det må superstjernen Mariah Carey nu sande, efter at hun i slutningen af juli havde indbrud i sit palæ til intet mindre end 40 millioner kroner i Atlanta.

Det bekræfter politiet over for PageSix, der dog melder, at 'det stadig er en igangværende efterforskning, så informationen er derfor begrænset'.

Det vides derfor heller ikke, hvor meget der er blevet stjålet fra hjemmet, der byder på 9 værelser og 13 badeværelser, pool og tennisbane.

Men sangerinden, der står bag hits som 'Fantasy','Hero' og 'We Belong Together', har måske uforvarende været med til at invitere indbrudstyvene indenfor.

Hun har nemlig over sommeren flittigt lagt billeder op på Instagram fra sine storslåede ferier på Capri i Italien og resortområdet The Hamptons i New York.

Her hang hun ud med sin kæreste, Bryan Tanaka, og sine tvillinger, Monroe og Moroccan.

Billederne fra ferien kan altså have givet tyvene et praj om, at der ikke var nogen hjemme i Atlanta-palæet.

