Brød ind til Britney-bryllup: Sigtet for overfald

Det er så yndigt at følges ad.

Men hverken indbrud eller vanvittige eksmænd er synderligt yndige.

Det måtte sangerinden Britney Spears sande, da hun natten til fredag skulle giftes med sin forlovede, Sam Asghari.

For alt gik ikke efter bogen på Spears' store dag.

Få timer inden ceremonien brød hendes eksmand Jason Alexander (ej at forveksle med skuespilleren af samme navn, der spillede George Costanza i 'Seinfeld') ind i sangerindens hjem, hvor brylluppet skulle holdes, og blev efterfølgende anholdt.

Ifølge det amerikanske medie Page Six, der har fået indsigt i dokumenter fra arresten, lyder sigtelsen mod Alexander på ulovlig indtrængen, hærværk og overfald.

Sendte live

Eksmanden sendte live på sin Instagram-profil, hvor man i videoen kunne høre ham løbe forpustet rundt og spørge, hvor Britney var.

I videoen ser man også, hvordan en sikkerhedsvagt har trukket en pistol i tilfælde af, at situationen skulle udvikle sig, mens Jason Alexander råber, at de ikke må lægge hånd på ham, og at Britney har inviteret ham.

Han nåede sågar ind i det lyserøde bryllupstelt, hvor han kaldte brylluppet 'bullshit'. Indbruddet og livesendingen sluttede kort efter, da der opstod håndgemæng mellem eksmanden og Spears' sikkerhedsvagter.

Det var i disse overdådige omgivelser, Britney Spears og Sam Asghari sagde ja til hinanden, efter den uindbudte gæst var blevet eskorteret ud igen. Foto: Ritzau Scanpix

'Skal nådesløst retsforfølges'

Popstjernens advokat, Mathew Rosengart, fortalte kort efter, at han er 'rasende' over Jason Alexanders forsøg på at ødelægge brylluppet, og at han skal bag lås og slå.

Han tilføjer, at Spears er i sikkerhed, og at han er i 'personlig kontakt med de lokale politimyndigheder for at sikre, at mr. Alexander bliver nådesløst retsforfulgt'.

Jason Alexander sidder netop nu i arresten ved politiet i Ventura County i Californien, hvor kautionen lyder på lige over 150.000 kroner.

Britney Spears' assistent, Vicky T, har også kommenteret optrinnet i en story på Instagram, hvor hun takker Britneys fans for deres opmærksomhed, eftersom Vicky T - med det borgerlige navn Victoria Asher - selv var udenlands og ikke med til brylluppet.

'Jeg har gjort alt, hvad jeg kan, mens jeg er ude af landet for at sørge for, at alle kom i sikkerhed. Tak til alle de fuldstændig fantastiske og utrolige fans for at gøre mig opmærksom på, hvad er skete. I er en velsignelse. Tak. Alle er i sikkerhed', skriver hun.

'I er alle sammen helte, fordi I kommenterede, taggede og lavede et postyr over det her. Det kunne være gået meget værre, og I spillede en rolle i at sørge for hendes (Britneys, red.) sikkerhed. Tak', skriver Vicky T.

Jason Alexander erklærede sig i januar skyldig i stalking af en unavngiven kvinde, ligesom han i 2021 blev dømt for at køre bil i påvirket tilstand samt besiddelse af stoffer.

Britney Spears og Sam Asghari mødte hinanden i 2016. Hun har tidligere været gift ganske kortvarigt med Jason Alexander - mere præcist 55 timer i 2004 under en våd tur til Las Vegas - inden hendes hold af jurister hurtigt fik annulleret ægteskabet.

Kendis-forbandelsen: Sex, stoffer og ulykkelig kærlighed