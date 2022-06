Brød ind til bryllup: Her er hans straf

Det gik dramatisk for sig i sidste uge, hvor popstjernen Britney Spears blev gift med sin kæreste Sam Asghari.

Få timer inden vielsen brød hendes eksmand Jason Alexander nemlig ind i hendes hjem med en kniv.

Ifølge det amerikanske medie Page Six, der har fået indsigt i dokumenter fra arresten, lyder sigtelsen mod Alexander på ulovlig indtrængen, hærværk og overfald. Og nu er hans fremtid afgjort, indtil der bliver afsagt en endelig dom i sagen.

Ved et retsmøde mandag fik eksmanden således et polititilhold mod at nærme sig sangerinden. Ligesom han heller ikke må komme nær den sikkerhedsvagt, der fik lagt ham ned, indtil politiet ankom til stedet.

I de næste tre år må han derfor ikke komme tæt på stjernen og sikkerhedsvagten indenfor en radius af cirka 90 meter.

Ydermere må han heller ikke kontakte Britney Spears på nogen som helst måde. Det vil sige ingen sms'er, opkald eller beskeder på sociale medier. I samme periode må han heller ikke være i besiddelse af våben eller skydevåben og skal indlevere dem, han eventuelt har.

Jason Alexander fortsætter for nu med at være fængslet, og kautionen lyder på 100.000 dollars. Lige over 700.000 kroner.

Her bliver Jason Alexander stoppet af Spears' sikkerhedsvagter. Den uindbudte gæst nåede så vidt vides ikke at komme i kontakt eller berøring med Britney Spears. Til gengæld var der kontakt og berøring, da hendes sikkerhedsfolk fik stoppet optrinnet. Han er nu sigtet for ulovlig indtrængen, hærværk og overfald. Foto: Ritzau Scanpix

Team-Britney tilfreds

Britney Spears' advokat, Mathew Rosengart, var til stede ved mandagens retsmøde og er 'personligt oprørt' over sidste uges indtrængen.

- Det her er seriøst. Det er ikke bare en der 'crasher' et bryllup. Det er et alvorligt indbrud. Og jeg taknemmelig for den måde, de (lokale politimyndigehder i Ventura County, red.) har taget det her så seriøst, lød det fra advokaten uden foran retsbygningen efter mødet.

Jason Alexander erklærede sig i januar skyldig i stalking af en unavngiven kvinde, ligesom han i 2021 blev dømt for at køre bil i påvirket tilstand samt besiddelse af stoffer.

Få timer inden sidste uges Bryllup brød han så ind på sangerindens grund, mens han sendte live på Instagram og i øvrigt havde en kniv med sig. I videoen kunne man høre ham løbe forpustet rundt og spørge, hvor hans tidligere ægtefælle var.

Også i videoen kan det ses, hvordan en sikkerhedsvagt havde fundet en pistol frem, hvis situationen skulle udvikle sig til noget voldsommere.

Derudover kan man høre eksmanden råbe, at de ikke må lægge hånd på ham, og at Britney Spears har inviteret ham til brylluppet.

Britney Spears og Sam Asghari mødte hinanden i 2016. Hun har tidligere været gift ganske kortvarigt med Jason Alexander - mere præcist 55 timer i 2004 under en våd bytur i Las Vegas - inden hendes hold af jurister hurtigt fik annulleret ægteskabet.