Brød sammen: Forlod retten i tårer

Det blev til sidst for meget for skuespiller Nikki Sanderson, som mandag skulle vidne i den spektakulære retssag mod Mirror Group Newspapers

Den britiske mediekoncern Mirror Group Newspapers (MGN) i er denne tid midtpunkt for en retssag, hvor en række kendisser, heriblandt den britiske prins Harry, anklager medier under koncernen for at have indhentet oplysninger om deres privatliv på ulovlig vis.

Mandag var skuespiller Nikki Sanderson i vidneskranken for at lade sig afhøre om de anklager, hun retter mod koncernen.

Og ifølge britiske Sky News gik det ikke stille for sig.

'Ydmygende'

Da afhøringen af hende var ved at slutte, blev hun ifølge Sky News spurgt til, hvordan det havde været for hende at vidne, og her brød hun sammen i tårer, inden hun beskrev oplevelsen som 'ydmygende' og 'meget traumatiserende'.

- Især nogle af historierne. Alle vil høre om det igen, og nu kommer det i medierne igen. At tale om det foran alle disse mennesker er virkelig traumatiserende, og det får dig til at føle, at du sidder på anklagebænken, lød det ifølge Sky News fra Nikki Sanderson.

Herefter forlod den 39-årige skuespiller retslokalet i tårer.

Følte sig forfulgt

Nikki Sanderson anklager MGN for at have aflyttet og forfulgt hende og for at have bragt historier om hende i perioden 2003 til 2009 med oplysninger, som de var kommet i besiddelse af på ulovlig vis.

Det drejer sig om historier, der relaterer sig til hendes medvirken i sæbeoperaen 'Coronation Street', hendes forhold til ekskæresten Danny Young, som ligeledes medvirkede i serien, hendes forhold til ekskæresten Jamie Meakin samt historier om, at hun var blevet spottet forskellige steder i blandt andet London og Manchester.

Nikki Sanderson er foruden 'Coronation Street' kendt for serier som 'Hollyoaks' og 'Heartbeats'. Hun er desuden tidligere Glamour-model.