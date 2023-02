Bruce Willis diagnosticeret med demens

I marts sidste år blev det meldt ud, at Bruce Willis indstillede sin skuespillerkarriere, fordi han lider af afasi.

Men nu har han fået en mere konkret diagnose. Eks-skuespilleren lider således af frontotemporal demens, fortæller hans familie i en fælles udtalelse.

Her oplyser familien også, at lidelsen er blevet mere fremskreden, og at der ingen kur er imod den.

'Siden vi delte Bruces afasi-diagnose i foråret 2022, er hans tilstand forværret, og vi har nu en mere specifik diagnose: frontotemporal demens,' skriver familien i udtalelsen.

'Desværre er kommunikationsvanskeligheder bare ét af symptomerne ved den sygdom, Bruce står over for. Selvom det er smertefuldt, er det en lettelse endelig at have en klar diagnose,' fortsætter de og kalder sygdommen for 'grusom'.

'Har rørt os dybt'

Afasi, som var den diagnose, Willis først blev diagnosticeret med, medfører en nedsat evne til at anvende sproget.

Det er et almindeligt symptom ved demens.

I udtalelsen takker familien for støtten, de har modtaget, efter at de fortalte om skuespillerens sygdom.

'Bruce har altid fundet glæde i livet, og har hjulpet alle omkring sig til at gøre det samme,' lyder det.

'Det har betydet alverden for os at se den omtanke for andre blive sendt tilbage til ham og alle os. Jeres kærlighed til vores kære mand, far og ven har rørt os dybt i denne svære tid.'

Succesfuld karriere

Bruce Willis har en lang karriere i Hollywood bag sig. Han er allermest kendt for sin rolle i de ikoniske Die Hard-film.

Det er nok de færreste, der i dag kan forestille sig at se andre end lige præcis Bruce Willis i rollen som den uheldige helt John McClane.

Det var dog langt fra sikkert fra begyndelsen, at det skulle være den - på det tidspunkt - relativt ukendte skuespiller, der skulle ende med at stjæle billedet. Det kan du læse mere om her.

