Bruce Willis' hustru i følelsesladet video: Har det ikke godt

Tidligere på året kom meldingen fra Bruce Willis' familie om, at 'Die Hard'-stjernen var blevet diagnosticeret med demens.

I en ny følelsesladet video på Instagram sætter Bruce Willis' hustru, Emma Heming Willis, nu ord på, hvordan hun har haft det på det seneste.

- Jeg tror, at det er vigtigt for os at kæmpe mod de tunge og mørke tanker. Jeg ved, at det ser ud som om, at jeg lever mit bedste liv. Men jeg må gøre en bevidst indsats hver evig eneste dag for at leve det bedste liv, jeg kan, siger hun i den ærlige video.

Bruce Willis og Emma Heming Willis giftede sig i 2009, sammen har de to børn, Mabel på 11 år og Evelyn på ni år.

Og i hendes nye video fortæller hun, at det både er for hende selv, parrets to børn samt Bruce Willis' ønske, at hun skal leve anderledes. At hun hver dag forsøger at leve sit bedste liv.

- Jeg vil ikke have, at det bliver misforstås som, at jeg har det godt. For det har jeg ikke. Jeg har det ikke godt. Men jeg skal være stærk for mig selv og min familie, for igen, når vi ikke passer på os selv, kan vi ikke tage os af en, vi elsker, lyder det videre i videoen, der har fået tusindvis af likes.

I marts sidste år blev det meldt ud, at Bruce Willis indstillede sin skuespillerkarriere, fordi han lider af afasi.

Senere fik stjernen en mere konkret diagnose. Nemlig det, der hedder frontotemporal demens, det fortalte hans familie i en fælles udtalelse.

Her gjorde familien det klart, at lidelsen var blevet mere fremskreden, og at der ingen kur er imod den.

'Siden vi delte Bruces afasi-diagnose i foråret 2022, er hans tilstand forværret, og vi har nu en mere specifik diagnose: frontotemporal demens,' skrev familien i udtalelsen.

'Desværre er kommunikationsvanskeligheder bare ét af symptomerne ved den sygdom, Bruce står over for. Selvom det er smertefuldt, er det en lettelse endelig at have en klar diagnose,' fortsætter de og kalder sygdommen for 'grusom'.

Grædefærdig

Emma Heming Willis har flere gange talt åbent om sin mands sygdom og hvordan den påvirker hende. det skete blandt andet, da Bruce Willis tidligere i år blev 68 år.

- I dag er det min mands fødselsdag. Jeg har brugt morgenen på at græde, som I kan se på mine opsvulmede øjne og snottede næse, lød det indledningsvist i videoen der fortsatte:

- Jeg synes bare, det er vigtigt, at I ser alle sider af det her. Jeg får mange beskeder fra folk, der synes, at jeg er så stærk og ikke kan forstå, hvordan jeg gør det. Men jeg har ikke noget valg.

Bruce Willis har en lang karriere i Hollywood bag sig. Han er allermest kendt for sin rolle i de ikoniske 'Die Hard'-film.

Det er nok de færreste, der i dag kan forestille sig at se andre end lige præcis Bruce Willis i rollen som den uheldige helt John McClane.

Det var dog langt fra sikkert fra begyndelsen, at det skulle være den - på det tidspunkt - relativt ukendte skuespiller, der skulle ende med at stjæle billedet. Det kan du læse mere om her.