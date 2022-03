Bruce Willis indstiller karrieren efter sygdom

Bruce Willis har valgt at indstille sin karriere som skuespiller, efter han er blevet ramt af en alvorlig sygdom.

Det oplyser hans ekskone, Demi Moore, på sin Instagram-profil.

'Til alle Bruce's fantastiske fans, vil vi som familie dele nyheden om, at vores elskede Bruce oplever helbredsproblemer og for nylig er blevet diagnosticeret med afasi, som påvirker hans kognitive færdigheder', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Som et resultat heraf og efter mange overvejelser har Bruce valgt at lægge den karriere, der har betydet så meget for ham, på hylden'.

Svær tid

Afasi betyder nedsat evne til at anvende sproget, og det er en lidelse, der ofte opstår som følge af enten en hjerneblødning, en blodprop i hjernen, en hjernesvulst eller et slag mod hovedet.

'Det er en virkelig svær tid for vores familie, og vi er meget taknemmelige for jeres fortsatte kærlighed, medfølelse og støtte. Vi kommer gennem det som en stærk, samlet familie, og vi ville gerne lade hans fans det vide, fordi vi ved, hvor meget han betyder for jer, og hvor meget I betyder for ham', skriver Demi Moore videre.

Hun slutter sit opslag med en opfordring:

'Som Bruce altid siger: 'Live it up' (giv den gas, red.), og sammen planlægger vi at gøre netop det'.

Opslaget er underskrevet med en kærlig hilsen fra Bruce Willis' nuværende kone, Emma Heming, Demi Moore og Bruce's fem børn, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel og Evelyn.

Demi Moore og Bruce Willis var gift fra 1987 til 2000. Foto: Fred Prouser/Ritzau Scanpix

Bruce Willis er 67 år og har mere end 40 år som skuespiller på cv'et. Han er særligt kendt for rollen som John McClane i de ikoniske 'Die Hard'-film, men han har spillet med utallige film og tv-serier.

Blandt de største kan nævnes 'Pulp Fiction', 'Den sjette sans' og 'Armageddon'.

Han har ikke selv udtalt sig om sin sygdom.