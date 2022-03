Bruce Willis' stuntman: Han er totalt forandret

Onsdag aften kunne Ekstra Bladet berette, at Bruce Willis, 67, trækker sig fra filmscenen, efter han er blevet diagnosticeret med sygdommen afasi, som giver nedsat evne til at anvende sproget.

I et eksklusivt interview med The Sun fortæller hans stuntmand gennem 17 år, Stuart F. Wilson, at den ikoniske 'Die Hard'-skuespiller har ændret sig mærkbart i løbet af de seneste år.

'Vi har tidligere set meget berømte mennesker ligesom Bruce forandre sig, fordi de har gang i en million ting på samme tid,' siger Stuart og tilføjer, at det dog ikke umiddelbart virkede til, at der var noget decideret galt med skuespilleren.

'Når jeg snakkede med ham, virkede han nogle gange på et sidespor, og man skulle i første omgang ikke tro, at det betød noget, men det fik en til alligevel at undre sig over, hvad der foregik med ham.'

Til sidst, siger stuntmanden, blev det klart, at Bruce døjede med mere end blot glemsomhed.

'Når man er så meget sammen med en person, opdager man også forandringerne,' forklarer han.

Bruce Willis' stuntmand, Stuart F. Wilson, på filmsettet til 'A Couple of Dics' i New York, 2009. Foto: Bobby Bank/Wireimage

Stuart forklarer ligeledes, at folk omkring Bruce vidste, at der var noget i gære, fordi skuespilleren blev testet for forskellige ting, men på det tidspunkt var der ingen, der var klar over, at det kunne være afasi.

Stuart og Bruce har sidst arbejdet sammen i december 2021, hvor der var en klar konsensus blandt kollegerne, forklarer han.

'Størstedelen af holdet havde en fornemmelse af, at han (Bruce, red.) ville tage en pause. Han lavede nogle medicinske tests og sådan noget. Vi tænkte bare, okay, måske ville han tage en pause.'

Ud over Bruces tilsyneladende ændringer med hukommelsen, fortæller dobbeltgængeren, der har set skuespilleren for et par uger siden, at Bruce er blevet slankere.

Siden indstillingen af skuespiller-karrieren har der desuden været forlydender om, at Bruce Willis har haft problemer med hukommelsen, hvorfor han har fået sine replikker læst højt i en øresnegl under filmoptagelser.

Det er dog meget normalt for skuespillere af den kaliber at bruge hjælpemidler, fastslår stuntmanden.

Bruce Willis har mere end 40 år som skuespiller på cv'et. Han er især kendt for rollen som John McClane i de ikoniske 'Die Hard'-film, men han har spillet med i utallige film og tv-serier.

Blandt de største kan nævnes 'Pulp Fiction', 'Den sjette sans' og 'Armageddon'.