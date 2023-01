Brugte flere tusinde kroner på OnlyFans

'Beverly Hills'-stjernen Tori Spelling er tilsyneladende stor fan af Denise Richards.

Så stor en fan, at hun på to dage brugte 400 dollars, hvilket svarer til 2700 danske kroner på Denise Richards' OnlyFans. Det skriver Pagesix.

- Jeg har været venner med hende i mange år. Jeg var på en måde fascineret af hele OnlyFans, og jeg har ikke tænkt mig at lyve, jeg tænkte 'lad mig tjekke ud, hvad indebærer det?, siger 'Beverly Hills'-stjernen.

Tori Spelling fortæller, at hun abonnerede under et falsk navn og var nysgerrig på, hvor langt veninden var villig til at gå med sit indhold.

- Jeg elsker det, jeg ville elske at se noget mere, siger Tori Spelling og tilføjer, at det er et medrivende univers.

Denise Richards lancerede sin OnlyFans sidste sommer, en uge efter hendes eksmand Charlie Sheen, kritiserede deres 18-årige datter Sami Sheen for at lave en konto på OnlyFans.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I onsdags havde Reality Awards 10 års jubilæum. Det gik ikke stille for sig, hør årets mandlige deltager fortælle om festen i podcasten 'Der er brev!'