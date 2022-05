Bryder endelig tavsheden: Aftalt spil og flere sexvideoer

Det kan være svært at huske, men der var faktisk en tid, hvor Kardashian-familien ikke var kendte og i medierne verden over. Dengang var Robert Kardashian det mest kendte medlem af klanen på grund af sit virke som forsvarsadvokat - blandt andet da O. J. Simpson var anklaget for mord.

Det ændrede sig dog med lynets hast i 2007, da en dengang fem år gammel sexvideo med Kim Kardashian og musikeren Ray J ramte verden - tilfældigvis lige inden realityserien 'Keeping Up With the Kardashians' skulle have premiere.

Siden har der været mange rygter om sexvideoen, som Kim Kardashians mor, Kris Jenner, blandt andet er blevet beskyldt for at lække med vilje for at skabe opmærksomhed om serien, ligesom der også har været rygter om yderligere sexvideoer mellem Kim og Ray J. Begge ting er sande, påstår sidstnævnte nu.

Det sker i et større interview, som Ray J har lavet med Daily Mail.

- Jeg har været i skyggen i over 14 år, hvor jeg har tilladt Kardashian-familien at bruge mit navn, misbruge mit navn, tjene milliarder af dollar i halvandet årti ved at tale om et emne, jeg aldrig selv rigtig har talt om, siger han og fortsætter:

- Jeg har aldrig lækket noget. Jeg har aldrig lækket en sexvideo i hele mit liv. Der har aldrig været et læk. Det har hele tiden været aftalt og et partnerskab mellem Kris Jenner, Kim og mig, og vi har været partnere, lige siden det hele startede, fortæller han.

Der har aldrig været et læk, og sexvideoen er blot én af tre, der skulle have været udgivet, påstår den ene af filmens hovedpersoner nu. Foto: Vivid Video

'Det var min idé'

Ray J siger, at det var hans idé at udgive sexvideoen, fordi han så, hvordan Paris Hiltons kendisstatus fik et boost, da hendes sexvideo blev offentliggjort. Kim Kardashian var - modsat, hvad hun påstår - ifølge ham tændt på idéen og fik sin mor til at indgå aftalen med Viviv Entertainment.

I den oprindelige kontrakt med selskabet, der ifølge Daily Mail blev underskrevet af både Ray J og Kim Kardashian, lød det, at der skulle udgives tre sexvideoer, men kun den ene har altså set dagens lys.

- Jeg har aldrig haft dem i min besiddelse i hele vores forhold. Ikke et eneste af dem har været i mit hus - hun har haft dem alle. Hun havde alle bånd i en Nike-skoæske under sin seng, siger han.

Ray J påstår, at efter han sendte idéen ud i verden, tog Kim og Kris kontrol over det hele, og derfra var alt ude af hans hænder.

Musikeren fortryder sin rolle i det, og han siger, at mens Kardashian-familien er blevet rige og berømte efter sexvideoen, har den haft store konsekvenser for ham og hans liv. Især fordi han lige siden er blevet beskyldt for at have lækket den og krænket ekskærestens tillid.

- Det hele har været løgn. Fra starten, hvor vi udgav sexvideoen, har det været den største løgn i hele underholdningsindustriens historie, lyder det fra ham.

Kris Jenner (i midten) stod for det praktiske omkring udgivelsen, efter Ray J havde foreslået at optage en sexvideo, påstår han. Foto: zz/RE/Westcom/STAR MAX/IPx/Ritzau Scanpix

Ray J har ifølge Daily Mail vist dokumenter og private beskeder mellem ham og Kim - en række er også delt i artiklen. Han forventer, at det får konsekvenser for ham, at han nu er stået frem, men han er lettet over, at det nu er sket.

- Jeg kan ikke leve resten af mit liv på denne løgn. I morges vågnede jeg op og sagde, at jeg har tænkt mig at leve resten af livet med sandheden - og ikke den løgn, der er blevet skabt af Kris Jenner og Kim, siger han.

Kim Kardashian og Kris Jenner har ikke besvaret Daily Mails henvendelser for en kommentar, skriver mediet.