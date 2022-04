Bryder forlovelse: Seriestjerne single igen

Kærligheden mellem den 36-årige 'Glee'-skuespiller Amber Riley og hendes forlovede, Desean Black, holdt ikke.

Ifølge det amerikanske medie E!News har de afbrudt deres forlovelse og er gået hver til sit.

Det bekræfter en talsperson for Amber Riley, der samtidig beder om, at det nu forhenværende pars privatliv bliver respekteret.

Amber Riley har selv sat flere ord på bruddet i podcasten 'Nice & Neat', der er optaget i marts. Her var hun gæst for at promovere sin kommende film 'Single Black Female'.

- Jeg er en sort singlekvinde, Det er jeg, jeg er en sort singlekvinde, men jeg er ikke en skør en ligesom i filmen, sagde hun i podcasten med reference til filmen 'Single White Female' fra 1992, som har inspireret den kommende film.

I podcasten sagde hun også, at bruddet mellem hende og Desean Black var foregået fredeligt, og at hun ønsker alt det bedste for ham.

- Jeg har ikke noget forfærdeligt eller dårligt at sige, sagde Riley.

Amber Riley og Desean Black blev forlovet i 2019.