Bryder sammen: Det var ikke min skyld

Skuespilleren Alec Baldwin fortæller i et nyt interview, at han ikke føler skyld over skudepisoden, der kostede en filmfotograf livet i oktober

I et nyt eksklusivt interview med ABC News taler den verdenskendte skuespiller Alec Baldwin for første gang ud om den tragiske ulykke på filmsettet til westernfilmen 'Rust', der kostede den 42-årige filmfotograf Halyna Hutchins livet tilbage i oktober.

Her understreger han, at ét ubesvaret spørgsmål stadig hjemsøger ham: Hvor kom patronen fra?

- Der må have været nogen, der tog skarpe patroner med på filmsettet. Og en af dem var i den pistol, siger han.

I interviewet forklarer Baldwin samtidig, at han aldrig affyrede våbnet. Ifølge ham 'trak' han blot i pistolen, da han sammen med Halyna Hutchins var i gang med at øve en scene.

- Jeg viser hende det, og jeg siger: 'Hvordan er det her, virker det her, kan du se det?', og hun svarer: 'Ja, det er godt'. Jeg slipper hammeren (del på pistol, red.) - bang - så går pistolen af, siger han og understreger:

- Jeg ville aldrig pege med en pistol på nogen og trykke på aftrækkeren. Aldrig.

Baldwin fortæller videre, at han var i chok, da pistolen gik af, og at han til at starte med troede, at Hutchins var besvimet, fordi han ikke kunne tro på, at pistolen havde været skarpladt. Hurtigt gik alvoren dog op for ham, og der blev straks tilkaldt hjælp. Hutchins liv stod dog ikke til at redde.

Her ses Baldwin helt ude af sig selv kort efter tragedien. Foto: Jim Weber/The New Mexican

Føler ikke skyld

I interviewet fortæller han ligeledes, at han ikke føler skyld over episoden, selvom det var ham, der stod med våbnet, og flere gange bryder han sammen i tårer, når han fortæller om episoden.

- Der er nogen, der er ansvarlige for det, der skete, og jeg kan ikke sige, hvem det var, men det er ikke mig, og jeg skal være ærlig og sige, at hvis jeg var ansvarlig, så havde jeg måske dræbt mig selv, hvis jeg troede, jeg var ansvarlig, siger han og fortsætter:

- Jeg ville gøre alt for, at det her ikke var sket. (...) Jeg vil være sikker på, at jeg ikke virker som et offer, for vi har to ofre her. Alt, som skete den dag, baserede sig på en idé, og det var, at Halyna og jeg havde noget grundlæggende til fælles, og det var, at vi begge gik ud fra, at pistolen var tom (...), lyder det videre.

Kæmpet med psyken

Baldwin lægger ikke skjul på, at han siden episoden har haft det meget svært, selvom han ikke plages af skyld og dårlig samvittighed.

- Jeg har haft psykiske problemer. Jeg er udmattet af det her, fordi jeg skal prøve at være der for mine børn. Min familie er alt, jeg har. Helt ærligt ... Jeg giver ikke en skid for min karriere mere, siger den 63-årige skuespiller med henvisning til, at det er uvist, om han nogensinde vil vende tilbage til skuespillet.

I den forbindelse takker han især sin kone, Hilaria Baldwin, for at have været der for ham og holde sammen på familien igennem den svære tid.

Der er foreløbigt ingen, der er anholdt eller sigtet i sagen, men Santa Fe Contry Sherriffs Office efterforsker i øjeblikket sagen og forventer, at der vil komme sigtelser.

