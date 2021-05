Bryder sammen efter skilsmisse: - Det er ikke fucking fair

For nylig kom det frem, at sanger og skuespiller Jana Kramer og den tidligere NFL-spiller Mike Caussin igen var gået fra hinanden.

Efter seks års ægteskab har Jana Kramer søgt om skilsmisse og angivet årsagen som 'upassende opførsel i ægteskabet, uforsonlige forskelligheder og utroskab'.

Følgerne har længe kunnet følge med i parrets liv i deres podcast, 'Whine Down', men det samarbejde har bruddet også sat en stopper for. Det ser dog ud til, at Jana Kramer fortsætter podcasten alene, og for nylig var hun igen bag mikrofonen efter en pause.

Det var første gang, siden nyheden om skilsmissen blev offentliggjort, og det var langt fra nemt for sangerinden, der brød sammen og flere gange lige måtte holde en pause, mens hun talte. Det viser blandt andet et klip fra showet, som hun har delt på Instagram.

- Første gang, mine børn tager væk for at overnatte (hos faren, red.), bliver jeg ødelagt. Det var ikke det, jeg ville. Det er ikke det, jeg har arbejdet og kæmpet for. Det er ikke fucking fair. Jeg har arbejdet for hårdt, til at det skal slutte på denne måde, siger hun i klippet.

Stadig i sorg

I episoden fortæller hun også, at hun stadig er midt i sorgen omkring skilsmissen, der har været hård for hende.

- Jeg søgte om skilsmisse for et par uger siden, og det har ikke været nemt. Det vil jeg sige. Jeg ved ærligt talt ikke, om jeg vil lave programmet mere. Jeg er komplet ærlig med jer, fortæller hun grædende i starten af podcasten.

'Whine Down' var oprindeligt Jana Kramers egen podcast, men Mike Caussin blev med tiden en del af den. Derfor føles det nu underligt for hende, at han ikke er ved siden af hende, fortæller hun lytterne.

Det var stadig den store lykke for parret i 2019. Foto: imageSPACE/Ritzau Scanpix

En zombie

37-årige Jana Kramer, der især er kendt fra serien 'One Tree Hill', men også har haft en række roller i flere populære tv-serier som 'CSI: NY' og 'Grey's Anatomy' fortæller, at hun græder, når børnene sover, og at hun har været så deprimeret, at hun ikke kunne fylde opvaskemaskinen.

- Jeg var en zombie i to uger. Nu kommer og går gråden. Det her er ikke, hvad jeg ville, og jeg tror, jeg er flov over det. Jeg er flov over, hvordan det sluttede, og jeg føler, at jeg har skuffet folk. Vi har været her (i podcasten, red.), og vi har kæmpet for det, siger hun.

I sidste ende måtte de altså give fortabt og stoppe kampen. Årsagen var - ifølge Jana Kramer - at Mike Caussin igen var hende utro - en handling, hun flere gange tidligere har tilgivet ham for.

Mike Caussin, der havde en kort karriere i NFL, har ikke selv talt offentligt om skilsmissen.