Bryder sammen i latter over bizart penis-spørgsmål

Det har bestemt ikke skortet på hverken opsigtsvækkende eller pikante detaljer i de foreløbigt to uger, retssagen mellem det forhenværende skuespillerpar Johnny Depp og Amber Heard har stået på.

Og torsdagens retsmøde i Virginia var ingen undtagelse. Her afgav Johnny Depps mangeårige bodyguard, Malcolm Connolly, sin vidneforklaring, hvor han blandt andet kastede sig ud i intime detaljer om sin arbejdsgivers ædlere dele.

Undervejs forklarede han sig om det efterhånden velbeskrevne drama, der udspillede sig mellem eksparret, da de i 2015 kom i slagsmål under en rejse i Australien - et slagsmål, der ifølge Johnny Depp førte til, at han mistede spidsen af sin ene finger.

Connolly fortalte i retten, at han kom til stedet og fjernede Depp fra situationen, som han beskrev som 'kaotisk'.

Det fik Heards advokater til at spørge til, om Connolly i så fald havde været vidne til, at Depp 'urinerede i gangen med sin penis ude af bukserne'.

- Jeg tror, jeg ville kunne huske, hvis jeg havde set hr. Depps penis, lød bodyguardens tørre svar, der ifølge TMZ fik Johnny Depp til at bryde sammen i latterkramper midt i retssalen.

Johnny Depp kunne ikke holde latteren tilbage under torsdagens retsmøde. Foto: Ritzau Scanpix

Han er fuldere

Foruden den bizarre situation, der angiveligt udspillede sig i Australien, blev Connolly udspurgt om sin arbejdsgivers alkohol- og stofforbrug.

Depp har tidligere selv forklaret, at han har taget stort set alle stoffer, der findes, og det kunne Connolly bakke op om. Han forklarede dog, at hverken stoffer eller alkohol synes at have den store effekt på 58-årige Depp.

- Jeg tror, Jack Sparrow er fuldere end Johnny Depp for at være helt ærlig, sagde han i retten - en bemærkning, der fik tilhørerne til at bryde ud i latter.

Tidligere har Johnny Depp blandt andet beskyldt Amber Heard for at skide i parrets fælles seng og at have kastet en flaske efter sig, der skadede hans finger.

Amber Heard har endnu ikke afgivet forklaring eller haft mulighed for at indkalde vidner til sit forsvar.

