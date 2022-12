Bryder sammen i tårer

Det har været en lang og hård skilsmisse, Kim Kardashian og Kanye West har været igennem. I flere måneder har de langet hårdt ud efter hinanden på de sociale medier.

Derfor er det eller ikke let for Kim Kardashian at tale om sin eksmand og den faderrolle, han har over for sine børn.

I podcasten 'Angie Martinez IRL' bryder Kim Kardashian sammen i tårer, da hun fortæller, hvordan det er at stå midt i en skilsmisse, når man er et offentligt par.

Det har været en hård kamp, fortæller Kim Kardashian og tilføjer:

- Mine børn ved ingenting, siger Kim Kardashian i podcasten og fortæller, at det har været et fuldtidsarbejde at holde børnene væk fra det drama, der har været mellem hende og Kanye West.

Kim Kardashian og Kanye West har begge haft nye kærester, siden de sidste år meddelte, at de skulle skilles. Foto: Ritzau Scanpix/John Nacion/STAR MAX/IPx

En dyr skilsmisse

Kim Kardashian og Kanye West blev gift i maj 2014 og blev straks et af de mest fremtrædende kendispar i USA. I 2021 var kærligheden mellem de to brast, og Kim Kardashian søgte om skilsmisse - og det endte med at blive en dyr en af slagsen.

Trods en fælles forældremyndighed, så skal West fortsat betale børnepenge hver måned til Kim Kardashian. Det beløb lyder på 200.000 dollars, hvilket omtrent svarer til 1,4 millioner danske kroner. Derudover får Kardashian også det hus, som West sidste år købte, der ligger lige ved siden af huset, hvor Kim Kardashian og børnene bor.

