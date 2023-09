Bryder sammen: Indrømmer tonsvis af Botox-behandlinger

Ariana Grande stoppede med at få filler og Botox i 2018, men er ikke afvisende over for at begynde behandlingerne igen

For verdensstjernen Ariana Grande handlede skønhed i årevis om at gemme sig.

Bag makeup og vilde frisurer, men også skønhedsbehandlinger som filler og Botox. Det afslører den 30-årige sanger i en ny video for modemagasinet Vogue, hvor hun gennemgår sin makeup-rutine.

Her fortæller Ariana Grande, at hun i årevis tyede til indsprøjtninger i læberne for at føle sig tilpas med sit ydre. Og det er tilsyneladende et følsomt emne for hitmageren at gå ind i.

- Jeg har fået tonsvis af filler i læberne og Botox gennem årene. Jeg stoppede i 2018, fordi det bare blev for meget. Jeg følte, at jeg gemte mig, hvis I forstår, siger hun, inden hendes stemme knækker, og hun får tårer i øjnene.

Annonce:

- Jeg forventede ikke, at jeg ville blive så følelsesladet. I lang tid handlede skønhed for mig om at gemme sig, men det føler jeg ikke mere, forklarer hun videre i videoen.

Bryde tabu

Selvom Ariana Grande altså droppede skønhedsbehandlingerne, mener hun, det er vigtigt at tale om. Og hun er heller ikke afvisende over for at begynde igen på et tidspunkt.

- Uanset hvad der får folk til at føle sig smukke, støtter jeg det. For mig handlede det om, at jeg ville se de bekymringsrynker og smilerynker, som jeg har gjort mig fortjent til.

- Jeg håber, smilerynkerne bliver dybere og dybere, og jeg griner mere og mere. Aldring kan også være en smuk ting, og så kan jeg jo altid få et ansigtsløft om ti år. Men det er bare tanker, som jeg føler, vi burde kunne diskutere, når vi sidder her og taler om skønheds-hemmeligheder. Fuck det, lad os lægge det hele frem, siger hun i videoen.

Ariana Grande er ikke den eneste stjerne, der er åben om at have fået foretaget skønhedsbehandlinger eller kosmetiske indgreb. Læs mere her: Kendte kvinder: Se vores plastikoperationer