Bryder sammen på live tv

Den britiske morgen-vært Phillip Schofield har den seneste tid trukket overskrifter, efter han pludselig stoppede på 'This Morning' og har måttet indrømme, at han har haft en affære med en ung mand, der også var ansat på tv-stationen ITV.

Siden har han været ramt af en massiv shitstorm, og blandt andre kong Charles' velgørenhedsorganisation har trukket sig fra samarbejdet med den 61-årige vært.

Det er dog ikke alle, der er imod Phillip Schofield. Sagen fik fredag hans nu tidligere kollega på 'This Morning', som er den britiske pendant til 'Go' morgen Danmark', Alison Hammond til at bryde helt sammen.

Det skriver BBC.

Meget smertefuldt

Hammond talte ifølge mediet om sagen i programmet, hvor hun forklarede, at Phillip Schofield har undskyldt og bedt folk om ikke at dømme ham for hårdt.

Det blev dog for meget for Hammond, som måtte kæmpe for at holde tårerne tilbage.

- Jeg synes bare, det er utrolig smertefuldt, for selvfølgelig elskede jeg Phillip Schofield. Og det er underligt, for jeg elsker stadig Phillip Schofield. Uanset hvad er det forkert, hvad han har gjort, han har indrømmet det, og han har sagt undskyld, lyder det fra Hammond i programmet ifølge BBC.

Phillip Schofield har udtalt, at han anser sin karriere for slut efter 38 år på skærmen. Foto: Ritzau Scanpix

Hun fortsætter:

- Men som familie (på programmet, red.) kæmper vi alle sammen med at forstå det hele, og jeg ved aldrig, hvad jeg skal sige. Jeg kan huske, at min mor altid sagde, at jeg skulle læne mig op ad Biblen, og i Biblen står der 'lad den uden synd kaste den første sten'. Og jeg tror bare, jeg vil lade være med at sige noget, for mit sind er jo åbenlyst i konflikt.

Rygterne om affæren mellem Phillip Schofield og den unge ansatte har løbet, siden tv-værten i 2020 stod frem på morgen-tv og fortalte, at han var homoseksuel. Dengang blev han støttet af kolleger og sin familie, heriblandt Stephanie Lowe, som han på det tidspunkt havde været gift med i 27 år.

ITV har efterfølgende fortalt, at de kendte til rygterne, som de dengang undersøgte. Men både Phillip Schofield og den unge mand afviste blankt et forhold, der derfor kun var rygter ifølge tv-kanalen.