Bryder sammen på scenen

Blot et døgn efter hans lillebror Aaron Carter blev fundet død i et badekar i sit hjem, var storebror Nick Carter tilbage på scenen i selskab med sine bandkammerater i Backstreet Boys.

Men følelserne sad uden på tøjet, og de fik frit løb, da Nick Carter skulle synge sit vers af popsjæleren 'Show Me The Meaning of Being Lonely'.

Hans venner fra gruppen kom over og krammede ham, mens tårerne stod ud af øjnene på Nick Carter.

Halvvejs i showet stoppede gruppen også koncerten for at hylde Aaron Carter, der turnerede med Backstreet Boys i begyndelsen af sin karriere.

En følelsesladet Kevin Richardson tog ordet:

- Vi er alle her i salen vokset op sammen, vi har været igennem op- og nedture. I har været igennem det hele sammen med os. Og vi har været igennem det hele sammen med jer.

Mens han talte, zoomede kameraet ind på Nick Carter, hvorefter AJ McLean gav ham et kram.

Nick Carter begyndte at græde, da Brian Littrell og Howie Dorough sluttede sig til for at omfavne deres sørgende bandkammerat.

Kevin Richardson fortsatte:

- I aften har vi tunge hjerter, fordi vi mistede et af vores familiemedlemmer i går.

Se deres hyldest i videoen her.

Forholdet var skidt

De seneste år har luften mellem Aaron Carter og hans storebror været kold som is.

Men søndag gik Nick Carter alligevel ud med en dybtfølt afsked til sin døde bror på Instagram.

'Mit hjerte er blevet knust i dag. Selvom min bror og jeg havde et kompliceret forhold, er min kærlighed til ham aldrig falmet. Jeg har altid holdt fast i håbet om, at han en dag på en eller anden måde ville komme ind på en sund sti og finde den hjælp, han desperat havde brug for', skriver Nick Carter blandt andet i et opslag på Instagram søndag aften.

Ifølge det amerikanske medie TMZ blev Carter fundet død i sit hus i Lancaster, Californien, lørdag. Til mediet fortæller flere kilder, at han blev fundet i sit badekar.

Politiet bekræfter over for TMZ, at de modtog en anmeldelse om, at en mand var druknet i et badekar på adressen, men de har ikke endeligt bekræftet identiteten.

Drabsefterforskere blev ifølge mediet sendt ud til adressen, men der er angiveligt ikke fundet nogen tegn på, at der skulle være sket en forbrydelse. Det er standardprocedure, når der sker et mistænkeligt dødsfald.

