Bryder tavsheden: Datter til afdød tv-vært i rørende opslag

'Jeg kan stadig ikke acceptere, at vi vil mindes dig i længere tid, end vi havde dig.'

Sådan indleder Ava Zonfrillo, der er datter af den mangeårige 'Masterchef'-dommer Barry 'Jock' Zonfrillo, der for nyligt gik bort i en alder af bare 46 år.

'Men det betyder ikke, at vi vil elske dig mindre. Jeg vil altid elske dig, far, fortsætter Ava Zonfrillo sit rørende opslag.

Det var familien selv, der tidligere i år bekræftede Barry 'Jock' Zonfrillos død, som kom ud af det blå.

'Med fuldstændigt knuste hjerter og ude af stand til at vide, hvordan vi skal leve uden ham, er vi ulykkelige over at skulle dele, at Zonfrillo gik bort i går', lød det dengang i familiens udtalelse.

Der er ikke oplyst nogen dødsårsag, men ifølge en talsperson for politiet i Victoria, mener man ikke, at der er nogen kriminel handling bag, og at han døde af naturlige årsager.

Annonce:

'Dybt berørt'

Nyheden om Zonfrillos pludselige død berørte mange. Blandt andet stjernekokke-kollegaen Gordon Ramsay, der sendte mindeord af sted til Zonfrillo på de sociale medier.

'Dybt berørt af de tragiske nyhed om Jock Zonfrillos død. Jeg nød i sandhed den tid, vi brugte sammen på 'Masterchef' i Australien. Jeg sender al min kærlighed til Lauren (Barry Zonfrillos enke, red.) og familien i denne svære tid'.

Det samme gjorde kendiskokken Jamie Oliver.

'Jeg er i total chok over at vågne op til Jock Zonfrillos pludselige død. Vi havde den bedste oplevelse med at lave dette års 'Masterchef'. Jeg kan ikke forklare, hvor godt det var at arbejde sammen med ham!', skriver han blandt andet.