Bryder tavsheden: Derfor blev hun væk

Mange kritiserede, at forfatteren bag Harry Potter-bøgerne, J.K. Rowling, ikke var med i den storslåede tv-genforening 'Return to Hogwarts' tidligere i år. Først nu forklarer hun sit fravær

En af verdens mest kendte forfattere, der er kvinden bag de berømte bøger om den lille troldmand Harry Potter, vakte opsigt, da hun ikke var en del af den storstilede reunion tidligere på året.

Her mødtes størstedelen af de nulevende kendte skuespillere fra Potter-filmuniverset og blev genforenet, i hvad der virkede til at være en stor lykkerus.

1. januar 2022 blev det hele dokumenteret på HBO Max i den længe ventede dokumentar 'Harry Potter 20tth Anniverdary: Return to Hogwarts'.

Men Rowling, der til sine storsælgende bøger som bekendt opfandt alle de mere eller mindre elskelige figurer i universet, der ligger til grund for de otte film, glimrede ved sit fravær og efterlod fans skuffede.

Nu bryder hun - endelig, vil de mest hardcore fans nok mene - tavsheden.

Det sker i et interview med den kendte tv- og radiovært Graham Norton. Her afslører hun, at hendes fravær fra genforeningen simpelthen var fordi, det ikke var noget, hun ønskede at være med til.

- Jeg blev bedt om at være med, og jeg besluttede, at jeg ikke ville gøre det, siger hun under sin optræden i Nortons Virgin Radio UK-show, og præciserede, at hun ikke var udelukket fra genforeningen.

- Jeg troede på forhånd, det handlede mere om filmene end bogen, og ganske rigtigt - det var dét, jubilæet handlede om. (...). Ingen sagde, lad være med at gøre det. Jeg blev bedt om at gøre det, og jeg besluttede at lade være, lyder den simple forklaring fra J.K. Rowling.

I shitstorm om transkønnede

Der ligger dog muligvis en helt anden årsag bag Rowlings fravær - en årsag, hun nok helst ikke taler om - hvorfor det kan virke meget belejligt at nævne, 'at hun simpelthen ikke gad'.

Hun kom således under heftig beskydning allerede i begyndelsen af ​​juni 2020 for nogle kontroversielle, negative tweets, hun postede om transkønnede - også blandt sine tidligere så gode venner.

Hendes holdning fik nemlig stjerner som Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint og Eddie Redmayne til offentligt at modsætte sig hendes synspunkter, så spørgsmålet er, hvor hjerteligt gensynet havde været, hvis J.K. Rowling var dukket op til genforeningsmødet.

Radcliffe, der som bekendt er skuespilleren, som spillede Harry Potter, skrev blandt andet et essay, der fordømte Rowlings holdning og betonede, at 'transkønnede kvinder er kvinder'.

Emma Watson, der spiller Hermione Granger, gik på sociale medier for at udtrykke, at 'transpersoner er, som de siger, de er'.

Den britiske forfatter har ikke trukket sine synspunkter tilbage, men nægter derimod, at hun er transfobisk.