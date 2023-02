Bryder tavsheden efter anklager om voldtægt: - Jeg var et selvisk røvhul

Skuespilleren Armie Hammer nægter at have voldtaget nogen, men han erkender, at han har udnyttet kvinder

Armie Hammer har nu givet sit første interview, efter en igangværende efterforskning har undersøgt anklagerne mod ham om en voldtægt, han skulle have begået i 2017.

I et interviewet fortæller han, at han under efterforskningen har forsøgt at gøre en ende på sine dage.

- Jeg gik ud i havet og svømmede så langt ud, jeg kunne og håbede på, at jeg enten druknede, blev ramt af en båd eller ædt af en haj, siger Hammer i interviewet med Air Mail og fortsætter:

- Så kom jeg i tanke om mine børn inde på stranden, og jeg kunne ikke gøre den slags mod dem.

Anklaget for voldtægt

Det vakte stor opsigt, da Hollywood-stjernen Armie Hammer i 2021 blev anklaget for voldtægt af en kvinde ved navn Effie.

Ifølge Effie skulle Armie Hammer havde voldtaget hende i fire timer tilbage i 2017 i Los Angeles. Under voldtægten skulle skuespilleren også have slået hendes hoved mod en mur.

- Jeg troede, han ville slå mig ihjel, sagde Effie under pressemødet, som hun holdt sammen med sin advokat.

Skuespilleren nægter i det nye interview at havde begået noget kriminelt, men han erkender, at han har krænket kvinder følelsesmæssigt.

- Jeg giver interviewet for at eje mine fejl og tage ansvar for, at jeg var et selvisk røvhul, der udnyttede folk for at få mig selv til at få det bedre. Og når jeg var færdig, smuttede jeg bare videre

- Jeg er nu en sundere, gladere og mere balanceret person. Jeg er i stand til at være her for mine børn på en måde, jeg ikke har været før. Jeg er taknemmelig for mit liv og min helingsproces.

