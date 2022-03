Bryder tavsheden efter chok-lussing

Hun var omdrejningspunkt for den joke, der fik hendes mand, Will Smith, til at gå på scenen og stikke Chris Rock en flad under årets Oscar-uddeling, men siden har der været tavst fra Jada Pinkett Smith.

Tirsdag eftermiddag dansk tid har den 50-årige skuespiller dog delt en kryptisk besked på sin Instagram-profil.

'Dette er årstiden, hvor man heles, og jeg er her for at gøre det', skriver hun i opslaget.

Det er ikke til at sige, om opslaget relaterer sig til episoden på scenen ved Oscar-showet, eller om det drejer sig om noget helt andet. Men det er ifølge flere internationale medier heriblandt People første gang, hun deler et opslag siden showet.

Undskyldte

Natten til tirsdag undskyldte Will Smith for, hvordan han havde taklet joken fra Chris Rock, der gik på hans kones skaldede isse som følge af sygdommen Alopecia.

- Jokes på min bekostning er en del af jobbet, men en vittighed om Jadas sygdom var for meget for mig, og jeg reagerede følelsesmæssigt, skrev Will Smith blandt andet i opslaget på Instagram.

Endnu har Chris Rock ikke udtalt sig om situationen.

Allerede mandag tog både Oscar-akademiet og en række kendisser afstand fra Will Smiths voldelige adfærd.

Politiet er indtil videre ikke gået ind i sagen, da Chris Rock ifølge dem ikke har ønsket at anmelde Will Smith.

