Bryder tavsheden efter chokanklage: - Jeg syntes, det var sjovt

Optagelserne til Hollywood-filmen 'Being Mortal' blev i sidste uge sat på pause.

Årsagen var en beskyldning mod en af filmens højt profilerede skuespillere, nemlig Bill Murray, der blev beskyldt for upassende opførsel.

'I slutningen af sidste uge blev vi gjort opmærksomme på en klage, og den undersøgte vi straks. Efter at have gennemgået omstændighederne er det besluttet, at produktionen ikke kan fortsætte på nuværende tidspunkt,' skrev filmstudiet Searchlight Pictures til de ansatte på optagelserne.

'Jeg syntes, det var sjovt'

Det vides fortsat ikke, hvad Bill Murray præcis gjorde, men nu bryder han tavsheden. Det sker over for finanmediet CNBC i forbindelse med den årlige generalforsamling i Warren Buffett-selskabet Berkshire Hathaway, hvor han er aktionær.

Han fortæller, at han har brugt den sidste uge på at tænke over hændelsen, men han går ikke i detaljer med, hvad der skete. Murray siger, at han havde en uenighed med en kvinde, han arbejdede med på settet.

- Jeg gjorde noget, jeg syntes var sjovt, og det blev ikke taget på den måde, fortæller han.

Han håber og forventer, at det hele kan løses. Men han ønsker kun, at det sker, hvis kvinden er okay med det.

- Lige nu taler vi sammen, og vi forsøger at slutte fred. Vi er begge professionelle, vi kan lide hinandens arbejde, og vi kan lide hinanden. Hvis vi ikke kan enes og stole på hinanden, så er der ingen grund til at fortsætte med at arbejde sammen eller lave denne film, siger han og fortæller, at oplevelsen har været ganske lærerig for ham.

- Det er en trist hund, der ikke kan lære længere. Jeg vil ikke være en trist hund. Det har jeg ingen intentioner om.

Skuespiller og instruktør Aziz Ansari, 39, har sin debut som instruktør med filmen, som er baseret på Atul Gwandes bog 'Being Mortal: Medicine and What Matters in the End' fra 2014, der udforsker hospicer og pleje i den sidste tid på jorden.