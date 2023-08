Bryder tavsheden om skilsmisse: Er i chok

Siden det tidligere på ugen kom frem, at popstjernen Britney Spears efter lidt mere end et års ægteskab skal skilles fra Sam Asghari, har der været tavst fra Britney.

Nu sætter hun for første gang ord på sin situation. Det sker i et opslag på Instagram.

'Som alle ved, er Hesam og jeg ikke længere sammen. Seks år er lang tid at være sammen med nogen, så jeg er lidt i chok, men... jeg er her ikke for at forklare hvorfor, for det kommer ærlig talt ikke nogen ved!!! Men jeg kunne bare ikke klare smerten mere, ærligt talt!!!', skriver hun i opslaget.

Spiller stærk

Det er 29-årige Sam Asghari, der har anmodet om skilsmisse ved retten i Los Angeles. De to har dannet par i seks år og blev sidste sommer gift ved et storstilet bryllup med adskillige kendisser på gæstelisten.

Men alt har ifølge 41-årige Britney Spears ikke været så perfekt, som det måske har set ud til på overfladen.

'Jeg har spillet stærk i alt for lang tid, og min Instagram ser måske perfekt ud, men det er langt fra virkeligheden, og det tror jeg, at vi alle sammen godt ved!!!', skriver hun og tilføjer:

'Jeg ville elske at kunne vise mine følelser og tårer, og hvordan jeg virkelig har det, men af en eller anden grund har jeg altid måttet skjule mine svagheder!!!'

Britney Spears og Sam Asghari blev gift i sommeren 2022. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Blev sendt væk

'Stronger'-sangeren var i årevis underlagt et værgemål, hvor hendes far, Jamie Spears, kontrollerede alt fra hendes økonomi til hendes privatliv.

Og selvom hun blev fri i 2021, fylder det tilsyneladende stadig - også i forbindelse med den forestående skilsmisse.

'Hvis jeg ikke var min fars stærke soldat, blev jeg sendt væk, så jeg kunne blive fikset af lægerne!!! Men det var på det tidspunkt, jeg havde mest brug for min familie!!!', skriver Britney Spears og fortsætter:

'Det er meningen, at man skal elskes betingelsesløst... ikke under betingelser!!! Så jeg vil være så stærk, jeg kan, og gøre mit bedste!!! Og jeg gør det faktisk ret forbandet godt!!! Hav en god dag og glem ikke at smile', afslutter hun opslaget.

'Shit happens'

Sam Asghari anmodede tidligere på ugen om at blive skilt fra Britney Spears. I et opslag på Instagram har han forklaret, at det var en fælles beslutning at gå hver til sit.

'Efter seks års kærlighed og forpligtelse til hinanden har min kone og jeg besluttet os for at slutte vores fælles rejse. Vi vil holde fast i den kærlighed og respekt, vi har for hinanden, og jeg vil altid ønske hende det bedste,' skrev han og tilføjede:

'Shit happens.'

I opslaget appellerede Asghari samtidig til omverdenen og medierne om at behandle deres privatliv med nænsomhed.