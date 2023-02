Bryder tavsheden om utroskabsrygter

Der var stor forvirring, da skuespiller Megan Fox i sidste uge slettede sin profil på Instagram, efter hvad der lignede beskyldninger om utroskab mod hendes forlovede, rapper Machine Gun Kelly.

Nu er Fox tilbage på det sociale medie med klar besked.

'Der har ikke været en tredjepart indblandet i forholdet af nogen art. Det inkluderer, men er ikke begrænset til mennesker, DMs (direkte beskeder, red.), kunstig intelligens-robotter eller kvindelige dæmoner', skriver hun i det opslag, som er det eneste på hendes profil.

Megan Fox benytter desuden lejligheden til at skyde mod pressen.

'Selvom jeg hader at frarøve jer muligheden for at bringe tilfældige, grundløse nyheder, som kunne være skrevet langt mere korrekt af ChatGPT (kunstig intelligens, red.), så er I nødt til at lade den her historie dø og lade alle de uskyldige mennesker være i fred', skriver hun.

Machine Gun Kelly har ikke udtalt sig om sagen. Foto: NDZ/STAR MAX/IPx/Ritzau Scanpix

Afviste utroskab

36-årige Megan Fox nævner ingen navne, men medier verden over har beskrevet, hvordan guitarist Sophie Lloyd, som spiller i Machine Gun Kellys band, i dagevis var genstand for spekulationer på sociale medier.

Til sidst så hun sig nødsaget til at tage bladet fra munden og offentligt afvise, at hun skulle have været indblandet i sagen.

Sophie Lloyd begyndte i Machine Gun Kellys band sidste år. Foto: Rob Grabowski/Ritzau Scanpix

'Ethvert udsagn om, at hun (Sophie Lloyd, red.) nogensinde har handlet på uprofessionel vis eller skulle have forladt sit forhold, er usandt. Det er respektløst over for hende som kvindelig artist og dårlig journalistik at bringe noget som helst andet', skrev hendes manager i en udtalelse.

32-årige Machine Gun Kelly, der har det borgerlige navn Colson Baker, og Megan Fox blev forlovet sidste år.

